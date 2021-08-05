الاكثر متابعة اليوم - بكاء هيفا وهبي – صورة

أجرت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي جلسة تصوير خاصة في الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت التجاري في الرابع من آب – أغسطس ٢٠٢٠، لتعبّر عن غضبها وحزنها الكبيرين على بلد ذاق المر ولا يزال حتى الان.

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كتبت شعرًا عن بيروت الحزينة، ونشرت صورة لها بدت باكية ومتأثرة بمدينة لبنان التي تحوّلت من زهرة الى أشواك بسب طبقة سياسية حاكمة ومجرمة.

وقالت: (وين عروس هالشرق العالقلب بسرعة بتفوت حرقولا فستانا حرق تا تخسر شبابا تموت)

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وتابعت: (عروستنا ما بتركع رح يجي يوم ونسمع متل الاول رح ترجع حبيبة قلبي بيروت)

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هيفا كانت تضررت جراء التفجير لأن من لها كان مقابلًا لمرفأ بيروت وتدمر كليًا كما حصل مع اليسا ونادين_نجيم و كارين_رزق_الله وعدد من نجوم لبنان، لكن العناية الالهية أنقذتهم لأنهم لم يتواجدوا في منازلهم آنذاك، باستثناء نادين التي عانت كثيرًا وخضعت لعمليات تجميل حتى تستعيد وجهها الذي كاد يتشوه بسبب التفجير.

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لبنان كله أصيب بحزن ولا يزال حتى الآن ينهار حين يرى دمعة أم على طفلها أو وجع والد على رحيل ابنه الشاب خصوصًا أن المسؤولين عن هذه الجريمة الكبيرة لم يتحاسبوا بعد بحجة الحصانات النيابية.