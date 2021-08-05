تراند اليوم : بالصور: مفاجأة تسريب صورة لسعد مجرد من سجنه في فرنسا

الخليج 365/

نشر مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي صورة مسربة قيل أنها للنجم المغربي سعد لمجرد، خلال صلاته في سجنه الفرنسي بسبب قضية الاغتصاب التي اتهمته بها لوريا بريول.

وأوضحت الصورة المتداولة والمسرّبة الشبه الكبير بين صاحبها ولمجرد، من دون أن يتم التأكد ما اذا كان هو فعلاً الظاهر فيها.

وفي أحدث تطورات قضية المغني الشاب، ذكرت مواقع إعلامية مغربية أن محامي لمجرد سيقدم طلب إطلاق سراح جديد، بعد حصوله على أدلة جديدة تدعم وقف موكله، إضافة إلى تقرير الطب الشرعي الذي أطهر خلوّ جسم المدعية من الحمض النووي للفنان المغربي.

واستطاع المحامي الفرنسي للمجرد الحصول على الدليل الجديد العودة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة في الفندق الذي حصلت فيه الواقعة، وإثبات أقوال موكله في جلسة الاستماع الماضية، حين أكّد أن الفرنسية لورا بريول خرجت من غرفته كما دخلت بكامل أناقتها، في سبيل اثبات عدم حصول اي اعتداء عليها.

وأضافت المصادر أن المحكمة الفرنسية ستنظر في طلب المحامي لإطلاق سراح لمجرد قريباً في شهر نيسان/ابريل المقبل.