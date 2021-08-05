تراند اليوم : أشياء يجب ألا تشتريها من السوبرماركت

لندن / وكالات / الخليج 365

حين يدخل المرء سوقا كبيرا "سوبر ماركت"، فإنه يحرص في الغالب على أن يقتني كل ما يحتاج إليه، لكنه قلما ينتبه أن ثمة أشياء يمكن أن يشتريها من مكان في الخارج، لأنها ستثقله بمصاريف باهظة.

وتقول خبيرة التوفير، أنديريا وروش، إن شراء بعض الأشياء من السوبر ماركت قد يكبد المستهلك مصاريف زائدة بنسبة 100 في المئة، وفق ما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

من أولى الأشياء التي ينصح بتفاديها، الخضروات والفواكه الجاهزة، فحين تبدو لك قطعها مقشرة وجذابة، عليك أن تتذكر أن الأمر يكلفك مبلغا مهما، وبالتالي، لا ضير في أن تشتري الخضروات كما هي وتحضرها بنفسك في غضون دقائق مقتصدا قرابة 40 في المئة من التكلفة.

وما قيل عن الخضروات والفواكه الجاهزة ينطبق أيضا على البرغر الجاهز، فإذا اشترى المستهلك اللحم نيئا وقام بطهوه في البيت، عوضا عن برغر شبه جاهز، فإنه سيوفر ما بين 60 و300 في المئة.

وتنصح الخبيرة بشراء التوابل من محلات الأغذية الطبيعية عوض اقتنائها من السوبرماركت، قائلة إن ذلك يكفل تقليل الثمن المدفوع بمئة في المئة.

وتوصي أندريا بعدم اقتناء مستحضرات التجميل والعطور من السوبر ماركت، واللجوء إلى محلات خاصة بها في الشوارع، موضحة أن الأمر يتيح توفير 30 في المئة.

وبما أن البطاريات يتم عرضها في مكان قريب من المحاسب، في الغالب، وهو مكان قلما يحرص فيه المستهلك على التوفير، فإن الخبيرة تنصح بعدم شراء البطاريات من السوبر ماركت لأن أسعارها تكون مضاعفة عن القيمة الحقيقية في أغلب الأوقات.