تراند اليوم : يعقوب شاهين يكشف عن مواصفات الفتاة التي سيتزوجها!!

القدس/الخليج 365/

حلّ محبوب العرب يعقوب شاهين، ضيفاً على برنامج "لهون وبس" على شاشة lbci مع هشام حداد، فتحدّث عن برنامج "أراب أيدول" وظروف فوزه باللقب، قائلاً "حتى الآن لم أستيقظ من الصدمة. لقب "محبوب العرب" كبير جداً وشعور بالفرحة لا يوصف".

وعما إذا كانت جنسيته الفلسطينية ساعدته بالفوز بعد أن حمل محمد عساف اللقب نفسه قبل موسمين، أجاب "الظروف التي نعيشها صعبة جداً واليوم أصبح هناك بعض الهدوء النسبي، وصار بإمكاننا أن نشارك، كما أنّ إدارة البرنامج دخلت فلسطين وهذا سهّل علينا الكثير. الفن الفلسطيني ليس وليد يعقوب شاهين ومحمد عساف بل هو موجود منذ قرون ولكن لم يكن هناك إعلام يساهم في انتشاره".

وعما إذا كان يحرجه النقل المباشر للحظة فوزه من أمام كنيسة وحديث الصحافة عن دينه أكثر من موهبته، قال" هذا الموضوع لا يحرجني ولا يؤثر فيّ على الإطلاق. ما حصل معي رسالة يجب أن يعرفها كل الناس. نحن نعيش ولا نعرف المستقبل الذي ينتظرنا والظلام الدامس يحدق بنا، ونجاحي في "آراب أيدول" هو رسالة بحد ذاته. فوزي هو رسالة محبة وسلام وتعايش مشترك وحب الآخر. هذه هي فلسطين وبيت لحم التي أنتمي إليها، وأتمنى أن يكون ما حصل معي بادرة خير للعالم كله ويدي ممدودة للعالم العربي كله: تعايش ومحبة وسلام".

عن علاقته بلجنة "أراب أيدول" واللهجة القاسية التي كانت تخاطبه بها أحلام أجاب " أمام الشاشة كانت تبدو قاسية معي، ولكن في الكواليس كانت تحبني أكثر من باقي المشتركين وكنت من المميزين عندها. صحيح أن البرنامج انتهى ولكنني أريد أن أقول كلمة حق : العتاب على قدر المحبة".

يعقوب قال إنّ لوائل كفوري معزة خاصة عنده ونانسي قالت لي في البرنامج "عم بتعلق فيك شوي شوي".

وأشار يعقوب إلى أنّه يجيد العزف على مجموعة من الآلات الموسيقية وعزف في الاستديو على الطبلة والدرامز، قبل أن يقوم بتقليد الإعلامي مالك مكتبي.

يعقوب شاهين الذي يبلغ الـ 23 من العمر، تحدث عن موقفه من تهافت الجمهور عليه قائلاً " هؤلاء جمهوري وهم أوصلوني إلى اللقب ولا يمكن أن أتخلى عنهم"، وعما إذا مستعداً للزواج قال" حاليا، هدفي هو النجاح والمحافظة عليه وتطويره وأن أكون نجماً جديداً على الساحة الفنية" وأضاف "الحمد لله أنا أتلقى عروض زواج من الفتيات".

وعن مواصفات فتاة أحلامه قال "أن تحترمني وتقدر عملي وأن تكون صبورة وتتحمل ظروف حياتي وأن تحب يعقوب شاهين الإنسان وليس الشخص المشهور الذي يغني".

وعما إذا كان يريد زوجة تشبه أمه قال"أريد أن أرى في زوجتي أم يعقوب" وقال "أم يعقوب من النساء المكافحات وأنا مرضي من أمي وأبي، وهما تعبا كثيراً في تربيتنا وتعليمنا، حتى أنهما إقترضا من البنوك من أجل تعليمنا أحسن تعليم".

وعن كيفية جمعه بين العلم والفن، أجاب " أنا أخترت المجال الذي أحبه. اهلي كانوا يرغبون بأن أكمل تعليمي، وأمي قالت لي " أكمل في الفن ولكن من الأفضل أن يكون معك شهادة جامعية".