تراند اليوم : ماذا كان يبث تلفزيون فلسطين وقت تشييع فقها؟

غزة – الخليج 365/

أثار تلفزيون فلسطين حالة من الغضب والحنق بين أوساط الإعلاميين جراء بثه لمسلسلٍ أثناء تشييع الأسير المحرر الشهيد مازن فقها؛ والذي وري الثرى اليوم السبت الساعة الوحدة والنصف بعد الظهر.

وقال منسق اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الفلسطينية في غزة صالح المصري إنه من المخجل أن دماء الشهيد لم تجف والآلاف يشيعونه في غزة، بينما التلفزيون الرسمي في واد آخر، لافتًا إلى أن الأصل أن تنعكس هذه الحادثة على الحالة الفلسطينية بالتوحد.

وأضاف المصري أن هذه ليست المرة الأولى التي يُغرّد فيها التلفزيون الرسمي خارج المزاج الشعبي، داعيًا القائمين عليه لضرورة تصويب البوصلة والمسار نحو القضية الفلسطينية.

ويتعرض تلفزيون فلسطين بشكل كبير لانتقادات واسعة على خلفية تغطيته لمجريات انتفاضة القدس المحتلة الدائرة منذ أكتوبر 2015، حيث استمر بعرض المسلسلات والأفلام على الرغم من الأحداث الساخنة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية وتوالي ارتقاء الشهداء.