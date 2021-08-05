تراند اليوم : سلسال الدم الجزء الرابع الحلقة 19 حلقة اليوم زينة تتزوج من هارون

في حلقة اليوم من مسلسل سلسال الدم الجزء الرابع الحلقة 19 من المسلسل نتابع معكم اهم احداث الحلقة لنرصد لكم كافة التفاصيل الجديدة، ففي جديدها إستيقظت نصرة فوجدت فراج بوجهها وبدأ يروي لها كيفية علاجها بعدما مرضت فشكرته على مساعدته لها أثناء مرضها.

وفي أحداث سلسال الدم تذكر فراج كلمات نصرة التي كانت تهذي بها عن أمه فذهب إليها وطلب منها أن تروي له قصتها مع أمه كاملة ومن كان السبب في موتها،ونصرة روت لفراج الحقيقة كاملة فبدا وكأنه صدقها ثم جلس يبكي معاتبا جده هارون على تسببه في موت أمه.

كما شهدت أحداث سلسال الدم بدء زينة بتخطيط للزواج من هارون الذي انهار غاضبا عندما علم أن زوجته صافيناز رفعت عليه دعوى خلع.



سلسال الدم الجزء الرابع دراما صعيدية تجسد حياة الصعيد والقرية والفلاح المصري ، خصوصاً ان الجزء الرابع جاء في الحقبة التاريخية التي عاصرت الثورة المصرية ثورة 25 ياناير ليجسد المشاكل والتقلبات التي جرت اثناء الفترة تلك .

سلسال الدم الحلقة 19 الأحداث



تشهد الحلقة الجديدة من مسلسل سلسال الدم تصعيد جديد للأحداث خصوصاً بعدما خطف فراج نرة وحاولة الشرطة الوصول مكانه ، حيث توصلت الشرطة الى الكهف الذي يعيش فيه ولكنه تمكن من الفرار قبل وصول الشرطة .

اما بالنسبة لهنية فقد خرجت من السجن لتجت اختها وامها وابنها ممدوح في خدمتها ، فماذا ستفعل هنية بعد خروجها من السجن سنتابع ذلك في الحلقة الجديدة .

هشام استمر في عمله ولكنه عرف بامر اختطاف نصرة من الصحف وراح مسرعاً لاهلها ليعدهم انه سيقوم باعادتها لهم ، فهل سينجح في ان يعيد نصرة لاهلها بدون خسائر ، سنشاهد ذلك في الحلقة الجديدة .

نصرة بعد مرضها اثناء اختطافها كانت تهذي وتخربط في نومها بكلمات اثرت بفراج كثيراً خصوصاً عندما تحدثت عنه وعن امه ، فهل يرق عليها ويطلق سراحها ام سيبقى متعنتاً .

اما بالنسبة ليحيى فقد اعاد سناء لعصمته من جديد بعد ان فقدت الامل في الرجوع اليه .

مشاهدة سلسال الدم الجزء الرابع



سلسال الدم الجزء الرابع يعرض من الاحد الى الخميس على ام بي سي مصر في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ، الساعة العاشرة بتوقيت السعودية ، ويمكنكم متابعة الحلقات اونلاين عبر موقع شاهد نت التابع لمجموعة ام بي سي ، حيث يتم عرض الحلقات يومياً بعد بثها على القناة .

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