تراند اليوم : فيديو مذهل : هكذا تمت زراعة يد سيدة بعد 11 شهرا من بترها

اختراق كبير في عالم الطب

فيديو مذهل : هكذا تمت زراعة يد سيدة بعد 11 شهرا من بترها

غزة / الخليج 365

تمكنت سيدة امريكية من مدينة تكساس بترت يدها اليمنى في حادث انقلاب سيارتها لعملية من اعادة زراعة هذه الذراع بعد 11 شهرا من الحادثة وهو امر مذهل حسب ما اكده الاطباء والعلماء واعتبروه اختراقا كبير وجديدة في عالم الطب .

واجريت العملية قبل شهر من اليوم وبعد عام تقريبا من بتر يدها لكنها، اليوم الاحد، وبعد مرور 11 شهرا على عملية الزراعة نجحت السيدة باستخدام يدها بشكل جيد جدا بل انها نجحت بالقيام ببعض الحركات الرياضية المكثفة.

وتعرضت السيدة "كيسلي فيرد" من سكان تكساس وام لطفلين في ابريل 2016 لحادث سير انتهى ببتر يدها اليمنى بعد ان صدمها جزء معدني من "درابزين" الحماية على الطريق حيث انقلبت سيارتها ما ادى لبتر اليد على الفور من فوق مرفقها "الكوع".

وعانت السيدة من كسور متنوعة وشديدة في الذراع ومنطقة الحوض، ونقلت الى المستشفى حيث خضعت لعملية استمرت 10 ساعات قام الاطباء خلالها بوصل الشرايين والأعصاب فيما نقل الاطباء اجزاء من العظام من اماكن معينة في جسدها لترميم العظم المبتور .

وبحلول اليوم مر على العملية 11 شهرا خضعت خلالها "كيسلي" لعمليات تأهيل لإعادة "اقناع دماغها" بالسيطرة على اليد المزروعة عبر العديد من الاساليب التربوية والتثقيفية والعلاج الطبيعي، وخضعت يوميا لساعات طويلة من التدريبات الهادفة الى تقوية الذراع المزروعة.

وأصبحت " كيسلي" قادرة على ثني الذراع وتحريك اصابعها في نهاية عملية تاهيل تعتبر سريعة ومفاجئة من حيث مستوى النجاح.

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