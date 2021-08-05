تراند اليوم : سلسال الدم الجزء الرابع الحلقة 18 .. إعادة نصرة لمنزلها بعد إختطافها

مسلسل سلسال الدم الحائز على اكبر نسبة مشاهدة اليوم الحلقة 18 من مسلسل سلسال الدم الجزء الرابع ، حلقة جديدة ومشوقة من المسلسل المصري الدرامي الذي يعايش احوال البلاد في مصر ، الجزء الرابع المميز الذي جاء بحقبة تاريخية جديدة تعايش الوضع الحالي لاحوال مصر ،مسلسل سلسال الدم الجزء الرابع الحلقة 18 واحداث شيقة ننتظرها بشغف بعد عرض الحلقة السابقة والأحداث المتتابعة التي تخطب القلوب ، ننتظر معكم عرض الحلقة اليوم على شاشة قناة ام بي سي مصر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة .

قد بدأ مطلع شهر مارس عرض مسلسل سلسال الدم الجزء الرابع الذي تبثه قناة ام بي سي مصر من الاحد الى الخميس ، وننتظر اليوم الحلقة الجديدة مع ترق للاحداث وسريان القصة المشوقة

مسلسل سلسال الدم الجزء الرابع الحلقة 18

مع عشاق الدراما المصرية وأحداث الصعيد المصري الواقعية نتابع معكم جديد الحلقة 18 من مسلسل سلسال الدم الجزء الرابع بمقالة تلخص الاحداث الجديدة للمسلسل الذي سينقل أحداثاً جديدة بهذا الموسم تتعلق بثورة يناير المصرية وأحداث الثلاثين من يونيو.استمر هاشم في عمله لكنه عرف من الصحف صدفة أن نصرة تم اختطافها فعاد على الفور واعدًا أسرتها بأن يعيدها لمنزلها.

وفي الحلقة 18 داهمت الشرطة الجبل ووصلت إلى الكهف الذي كان يقيم فيه فراج لكنها لم تجده ولم تجد توحة التي عثر عليها المطاريد.نصرة مرضت وظلت تهزي بكلمات أثرت كثيرًا في فراج خاصة عندما تحدثت عنه وعن أمه.يحيى أعاد سناء إلى عصمته مرة أخرى بعد أن فقد الأمل في أن تعود إليه عالية أما هنية فقد خرجت من السجن لتجد شقيقتها وأمها وابنها ممدوح في خدمتها.