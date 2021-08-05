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تراند اليوم : فيلم إباحي لمدة “20” دقيقة على قناة تليفزيون دينية !!

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وكالات / الخليج 365

أثارت قناة سنغالية دينية صدمة مشاهديها بعد ان بثت  فيلما إباحيا على شاشتها، الأمر الذي دفع السلطات السنغالية إلى مطالبة القناة بتقديم تفسير لما حدث.

وبحسب وسائل اعلام سنغالية فقد بثت قناة “طوبا”  بدون قصد هذا الفيلم الاباحي بعد ظهر اول امس الثلاثاء بين الساعة 13:10 و13:30 بالتوقيت المحلي.

من جهتها، قالت قناة "طوبا"  إن "خللا في الشبكة" هو الذي تسبب في بث هذا المحتوى الجنسي.

يُذكر أن قناة “طوبا” قد أُطلقت في عام 2009، وهي تهتم بشكل خاص بالقضايا الدينية بالإضافة إلى نشر فكر جماعة المريدين "الصوفية " في السنغال.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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