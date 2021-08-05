تراند اليوم : بالفيديو: طفلة مصرية أبهرت لجنة تحكيم عرب قوت تالنت برقصها

الخليج 365/

فأجات الطفلة المصرية نادين عصام لجنة حكّام عرب قوت تالنت برقصها وفق أسلوب الـFree Style.

وقالت النجمة اللبنانية نجوى كرم للمشتركة الصغيرة: "انت لما تكبري رح تكوني شغلة مهمة كتير".

وعلّق النجم المصري أحمد حلمي على أداء نادين قائلاً: "الموهبة بتتولد مع الطقل، انت موهوبة أوي".

وأشاد العميد علي جابر بدعم عائلتة نادين لها، بخاصةٍ أنها تراها نجمة وعليها أن تهتم بإطلالاتها وتختار لها الموسيقى التي سترقص عليها، وتتمنى أن تصل ابنتها إلى العالمية.

وأشارت نادين الى أنها تحب الرقص وتعتبره شيئاً جميلاً يجعلها تُفرغ ما في داخلها.