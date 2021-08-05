تراند اليوم : 8 أسباب تجعلك تشرب الشاي الأسود يوميًا

وكالات / الخليج 365

يعتبر الشاي الأسود بداية جيدة لانطلاقتك الصباحية، خصوصاً أنه غني بالمواد المضادة للأكسدة وغني بالكافيين ونكهته قوية.

طريقة إعداد الشاي الأسود مختلفة تماماً عن الأنواع الأخرى من الشاي، إذ تجفف الأوراق حتى يتم إزالة الرطوبة، وبعد ذلك يتم تعريضها لدرجة حرارة مرتفعة وبعد أن يتأكسد بشكل كامل يخزن حسب قيمته وصنفه.

يمكن للأشخاص الذين يشربون الشاي الأسود كل يوم جني فوائد صحية غير محدودة لها، لأنه يحتوي على الكثير من الكافيين والثيوفيلين التي يتم تحفيز الانزيمات وزيادة معدل ضربات القلب. ولذلك ينصح بشرب كميات معتدلة من الشاي الأسود، ويفضل عدم إضافة الحليب أو السكر.

وبحسب موقع صحية متخصصة، هناك 8 فوائد صحية لشرب الشاي يومياً :

يمنع السرطان: المواد المضادة للأكسدة في الشاي الأسود تعمل على منع تكوين ونمو الأورام الخبيثة في الرئتين والبروستات والقولون والمستقيم والمثانة والفم والمبيض.

تعزيز المناعة: يعمل الشاي الأسود على محاربة أمراض عدة مكافحة منها فيروسات الأنفلونزا والبرد، لوجود مادة “التيانين”.

تحسين وظائف الدماغ والجهاز العصبي: تعزز مستويات الكافيين المنخفضة في الشاي الأسود تدفق الدم إلى الدماغ وتحسن اليقظة العقلية وتزيد التركيز وتقلل الإجهاد.

ولكن عليك أن تستهلك الشاي الأسود كل يوم على الأقل لمدة شهر، إذ بينت دراسة حديثة أن تناول الشاي الأسود على أساس منتظم يمنع الإصابة بمرض “باركنسون”.

تخفيف الوزن: واحدة من الفوائد الصحية للشاي الأسود هو أنه يساعد في فقدان الوزن والمحافظة على صحة الجسم، لأنه يعزز النشاط الأيضي ويساعدك على فقدان الوزن.

حماية القلب والأوعية الدموية: الشاي الأسود غني بالمواد المضادة للاكسدة، وهي فعالة جداً في الحماية من أمراض القلب وتقليل خطر الاصابة بالسكتة الدماغية .

عظام قوية: المواد الكيماوية النباتية الموجودة في الشاي الأسود تعطيك عظام أقوى، وتمنع أيضاً التهاب المفاصل.

صحة الجهاز الهضمي: الشاي الأسود هو أفضل مشروب التي يمكن أن تستهلك على أساس يومي لهضم صحي، لأنه يحتوي على مادة “التيانين” التي تساعد على علاج التهاب المعدة والأمعاء.

تخفيف الإجهاد: يساعد الشاي على تحسين المزاج وزيادة التركيز وتخفيف التوتر، لأن غني بالأحماض الأمينية و”التيانين” التي تساعد على الاسترخاء.