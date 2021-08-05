تراند اليوم : أبرز عمليات "كاتم الصوت" للاستخبارات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والعرب

كاتم الصوت" سفير الشاباك والموساد العابر للزمن.. هذه أبرز عملياته في تاريخ الصراع

غزة- الخليج 365:

لم تكن عملية اغتيال *الشهيد مازن فقهاء* بالسلاح الكاتم للصوت مساء الجمعة أمام منزله، أولى عمليات الاغتيال التي نفذها جهاز الموساد الاسرائيلي بهذا التكتيك، إذ طال هذا الأسلوب عدداً من الشخصيات والقيادات الفلسطينية والعربية على طول سنوات الصراع الفلسطيني الاسرائيلي داخل الأراضي المحتلة وخارجها.

بداية سجل الاغتيال بكاتم الصوت، سجلتها وحدة (كيدون) التابعة للموساد الإسرائيل، إذ اغتالت الدكتور نعيم خضير وهو أبرز دبلوماسي منظمة التحرير الفلسطينية، وأطلقت وحدة من الموساد الإسرائيلي خمس رصاصات على رأسه صباح يوم الاثنين 1-6-1981 في شارع روزفلت في بروكسل .

ويعد رسام (الكاريكاتور) الفلسطيني الشهير ناجي العلي 29-8-1989 من أبرز الشخصيات الفلسطينية التي اغتالها جهاز الموساد الإسرائيلي، اذ أطلق العميل بشار سمارة النار من سلاح كاتم للصوت على "رسام الكاريكاتور المشهور" في لندن عام 1989، بعدها بثلاث سنوات اغتال جهاز الموساد الإسرائيلي عاطف بسيسو 1992 وهو ورئيس استخبارات منظمة التحرير الفلسطينية، إذ أطلق عدد من الأشخاص النار عليه داخل غرفته في فندق (ميريديان) بباريس، وكانت تتهمه (إسرائيل) بالضلوع في عملية ميونخ الشهيرة .

وبذات الطريقة اُغتيل الدكتور فتحي الشقاقي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، حيث أطلق عليه النار بواسطة أسلحة كاتم صوت في أحد شوارع مالطا بتاريخ 26_10_1995.

وقبلاً من اغتيال "مؤسس الجهاد الإسلامي"، تمكن جهاز الشاباك الإسرائيلي من اغتيال محمود الخواجا 22-6-1995، وهو القائد العام للقوى الإسلامية المجاهدة قسم، الجهاز العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وأطلق عدد من جنود الشاباك الرصاص عليه من أسلحة كاتمة للصوت في أحد شوارع مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غرب غزة.

وفي 19- 1- 2010 نفذ جهاز الموساد الإسرائيلي عملية اغتيال ناعمة، استهدفت القيادي القسامي محمود المبحوح، يومها دخل عدد من الأشخاص غرفته في فندق "البستان" بدبي، وقاموا بتثبيته بعد رشه بمادة خانقة، قبل أن يحققوا معه ويعذبوه، وخلص التقرير الطبي بأن ( ذراع القسام العابرة للحدود) قٌتل نتيجة جلطة دماغية بعد أن خنق بواسطة الوسادة.

وفي 4-12-2013 اغتال جهاز الموساد الإسرائيلي القيادي البارز في حزب الله حسان اللقيس عبر إطلاق النار على رأسه من مسافة صفر في باحة منزله بمدينة بعلبك اللبنانية، فيما نفى "الموساد" مسؤوليته عن الحدث .

وكذلك اغتال الموساد عمر النايف، القيادي البارز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إذ وٌجد مقتولاً في باحة السفارة الفلسطينية في بلغاريا وعلى جسده آثار تعذيب.

كما ظهرت بصمات الموساد جليةً في اغتيال المهندس القسامي محمد الزواري إذ تم تصفيته أمام بيته في محافظة صفاقس جنوب العاصمة التونسية، بعد أن استدرجته في كمين صحافي بتاريخ 10-12-2016 .

ولم يسجل في تاريخ الصراع العربي الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي أن تبنى جهازي الموساد والشاباك الإسرائيليين أيٍ من عمليات الاغتيال، إلا أن العدو يضطر في حالات الفشل الأمني إلى الاعتراف بضلوعه في العمليات التي تٌكشف تفاصيلها.

ويعمد الاحتلال إلى تنفيذ عمليات الاغتيال السرية كي يوقع خصمه في تيه الخيارات، ويبعد عن نفسه تبعات الرد والتصعيد.

ومن الجدير ذكره، أن المقاومة الفلسطينية استخدمت ذات الأسلوب في الرد على اغتيال أبو علي مصطفى الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إذ نفّذ الجناح العسكري للشعبية عملية ناجحة في 17-10-2001 في فندق ريجنسي أودت بحياة وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي.

نقلاً عن شبكة الحدث