تراند اليوم : شرطان جديدان لزواج السعوديات من أجانب

وضعت وزارة الداخلية السعودية شرطين جديدين لزواج السعوديات من أجانب، حسب ما أفادت به صحيفة "عكاظ" المحلية السعودية .

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، أن الوزارة اشترطت ألا يتجاوز عمر المرأة السعودية خمسين عامًا، وألا يزيد الفارق العمري مع الخاطب عن 15 عامًا.

وأوضحت أن هذين الشرطين سيتم إضافتهما إلى الشروط المنصوص عليها في الزواج من الأجانب، والمعمول بها في المملكة منذ سنوات.

ودعت الوزارة، حسب الصحيفة، الجهات المختصة إلى تضمين الشرطين الجديدين ضمن الضوابط المطلوب استيفاؤها لمن يتقدم بطلب للزواج من سعودية.

وكانت الاشتراطات السابقة تنص على أنه "لا تعبأ الاستمارة (الخاصة بالزواج) لمن قل عمرها عن 25 عامًا"، باستثناء من كانت ابنة عم الخاطب أو ابنة خاله من الدرجة الأولى، حيث يجوز لها الزواج بما لا يقل عمرها عن 21 عامًا.