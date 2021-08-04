تراند اليوم : عاجل :: نتائج الثانوية الازهرية 2018 موقع الازهر التعليمى نتائج الامتحانات 2018 برقم الجلوس "مشيخة الازهر" اعتماد نتائج الثانوية الازهرية

اعتمد الازهر الشريف نتائج امتحانات الثانوية الازهرية للعام 2018 ، تمهيدا لاعلان نتيجة الثانوية الازهرية نظام حديث وقديم.

تابع تفاصيل نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية للعام 2018 وموعد الاعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية الازهرية في جمهورية مصر العربية لجميع الطلاب والطالبات.

فمن المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الثانوية 2018 أخر العام ، خلال ساعات، حيث ننشر لكم عبر موقعنا الاخباري جميع الاخبار المتعلقة بالشهادة الثانوية الأزهرية، ويمكن معرفة النتيجة من خلال الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف الإلكترونية من هــــنـــــــــا.

حيث سيتم عرض نتائج الشعبتين أدبي وعلمي إلي جانب الشعبة الإسلامية وذلك في جميع المحافظات، حيث يترقب جميع الطلاب النتائج بفارغ الصبر، حيث انتهت امتحانات الأزهر في 1 يوليو الجاري.

حيث يمكن لجميع طلبة وطالبات الثانوية الأزهرية انتظار عملية التصحيح الحالية لجميع الأوراق حتي ترصد النتائج النهائية ثم تأتي مرحلة اعتماد النتائج والنشر عبر الموقع الرسمي لبوابة الأزهر (نتائج الامتحانات).