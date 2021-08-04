تراند اليوم : منة حسين فهمي زوجة لمرة الثالثة بعد شهر من طلاقها

لازالت مفاجأت الزواج والطلاق مستمرة في الوسط الفني المصري، حيث أعلن المحامي طارق جميل منذ ساعات خبر زواج منة حسين فهمي ابنه النجمين حسين فهمي وميرفت أمين للمرة الثالثة، ما اصار موجة واسعة من ردود الفعل المستهجنة لان إعلان طلاقها من احمد فهمي لم يمضي عليه أكثر من شهر.

لكن مصادر قريبة أكدت أن زواج منة و المحامي طارق سعيد شرعي ولا مشكلة لأنها استوفت فعلا اشهر العدة، وكان الإعلان عن طلاقها من احمد فهمي بعد 4 شهور من وقوعة لكن تم الاعلان عن الطلاق فقط في رمضان الماضي.

ويذكر ان هناك علاقة صداقة كانت تربط بين منة وطارق منذ سنوات طويلة.. وكشف طارق عن ذلك في منشور علي صفحته ان منة هي حب عمره منذ 20 عاما

وقال تفصيليا «لا أحد يهرب من مصيره.. وتزوجت حب حياتي منذ 20 عامًا.. أصبحنا سويًا بعد كل هذه السنوات»

ويذكر ان هذه هي الزيجة الثالثة لمنة حسين فهمي بعد طلاقها من الفنان شريف رمزي.. والفنان احمد فهمي