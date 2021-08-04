تراند اليوم : ثلاثة آلاف دولار اكرامية لابتسامة فتاة !

ترك أحد رواد مقهى في مقاطعة لويس الأمريكية مبلغ 3 آلاف دولار كإكرامية لنادلة تعمل فيه بحسب ما ذكرت قناة "KHQ TV‎" التلفزيونية.

وصدمت ميشال بوزيمان النادلة في مقهى "KHQ TV" منذ عشرين عاما، بأن الشيك الذي دفعه أحد زبائن المقهى يتضمن إشارة إلى مبلغ 3000 آلاف دولار كإكرامية لها.

وقالت بوزمان: "لقد أصبت بالدهشة ولم أصدق أن هذا حقيقة فعرضت الشيك على مدير المقهى، واكتشفنا معا ملاحظة على الوجه الآخر للشيك كتب عليه (شكرا لك على ابتسامك، أنت تعملين كثيرا، استمتعي بالمال ومتعي معك شخصا آخر)".

يذكر أن نادلة المقهى تخطط لإنفاق المال في رحلة إلى إيرلندا، كانت تحلم بها طوال حياتها.

المصدر: لينتا. رو



