تراند اليوم : عامل يقتل ربة منزل عقب الاعتداء عليها أثناء هروبه بعد سرقة فيلا بالتجمع

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على عامل بكافيه، عقب قيامه بالاعتداء على ربة منزل، أثناء محاولته الهرب، عقب سرقته متعلقات من داخل فيلا بمنطقة التجمع، حيث اكتشفت تواجده بالفيلا وهو ما دفعه للاعتداء عليها بالدفع أرضا، وتوفيت أثناء إسعافها بالمستشفى، وتم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من "رؤوف ش ع" 58 سنة، مدير وشريك بشركة للسياحة، ومقيم فيلا بمنطقة النرجس، والذى أفاد بتضرره من قيام شخص بالتسلل داخل الفيلا سكنه أثناء تواجد والدته "أليس ع ر " 85 سنة، ربة منزل، ولدى مشاهدتها له قام بالتعدى عليها بالضرب بالأيدى ودفعها أرضا محدثا إصابتها "بكسر مضاعف بالفك السفلى وأخر بعظمة قصبة الساق اليمنى"، وتم حجزها بالمستشفى الجوى التخصصى، واستولى على 2 هاتف محمول، وجهاز كمبيوتر "لاب توب"، ولاذ بالفرار ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبانتقال رجال المباحث، وسؤال المجنى عليها أيدت ما جاء بأقوال المبلغ، وفى وقت لاحق ورد للقسم إشارة من المستشفى الجوى تفيد بوفاة المجنى عليها إثر هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد حائزى الهاتفين المستولى عليهما وتبين أنهما كلا من "رضا ع إ" 45 سنة، و"عبد المنصف ح ح" 52 سنة، سائق، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما الهاتفان المحمولان المستولى عليهما.

وبمواجهتهما أقرا بشرائهما الهاتفان من أحد الأشخاص، أثناء تواجدهما بموقف سرفيس بنها / القليوبية، ونفيا علمهما بأنهما من متحصلات واقعة سرقة، ومن خلال النشر عن جهاز الكمبيوتر المستولى عليه وردت معلومات لفريق البحث من أحد أصحاب المحلات بمول بوينت 90 الكائن بالتجمع، مفادها قيام احد الأشخاص بعرض جهاز كمبيوتر "لاب توب" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

وعلى الفور تم ضبطه، وتبين أنه "رجب ح ص" 33 سنة، عاطل، المطلوب التنفيذ عليه في قضية "تبديد" والمقضى فيها بالحبس سنة، وبحوزته جهاز كمبيوتر " لاب توب"، مجهول المصدر، وبمواجهته اعترف بسرقة جهاز الكمبيوتر المضبوط بحوزته من داخل كافية بالمنطقة، بأسلوب "المغافلة" أثناء عمله به لمده يوم واحد فقط.

وأمكن التوصل للمجنى عليه وتبين أنه "محمد ط إ" 27 سنة، عامل بالكافيه، وباستدعائه تعرف على جهاز الكمبيوتر واتهمه بالسرقة، وأضاف بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة، وبتطوير مناقشته وعرضه على حائزى الهاتفين المستولى عليهما تعرفا عليه، وأقرا أنه ذات الشخص الذى قام ببيع الهاتفين لهما.

وبمواجهته والتحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه أثناء تردده على دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بحثاً عن فرصة عمل، ونظراً لمروره بضائقة مالية خطط لسرقة إحدى الفيلات، وتمكن من دخول الفيلا محل الواقعة بأسلوب التسلق ظناً منه بعدم تواجد أحد بداخلها، وعقب استيلائه على المسروقات فوجئ بالمجنى عليها فقام بالتعدى عليها ودفعها أرضاً وفر هاربا، كما أقر بواقعة تصرفه فى الهاتفين بالبيع، مضيفًا بتصرفه فى جهاز الكمبيوتر "لاب توب" المستولى عليه بالبيع لأحد الأشخاص ولا يمكنه الإرشاد عنه، وباستدعاء المبلغ تعرف على الهاتفين واتهمه بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.