تراند اليوم : الرئيس السيسي يتفاعل مع محمد صلاح .. فماذا قال؟ شاهد

القاهرة / الخليج 365

تفاعل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع إصابة نجم المنتخب المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وكتب "السيسي"، عبر حسابه على "فيسبوك": "أمنياتي القلبية للبطل المصري محمد صلاح بالشفاء العاجل من إصابته، وأتمنى أن يعود للملعب قريبًا ويظل نجمًا مصريًا متألقًا".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قال إنه "تم إجراء الأشعة على كتف صلاح، وأظهرت أن الإصابة جزع في أربطة مفصل الكتف".

وأضاف الاتحاد في تغريدة عبر "تويتر"، إن طبيب المنتخب، الدكتور محمد أبو العلا، أعرب عن تفاؤله بأن يلحق صلاح بمباريات كأس العالم وفق هذا التشخيص".

وتعمد سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد سحب ذراع صلاح في كرة مشتركة بينهما، ليسقط النجم المصري على كتفه، ويبدأ في الصراخ من الألم.

وحاول صلاح التحامل على الإصابة لعدة دقائق، لكنه في النهاية سقط على الأرض من شدة الألم، ليستبدل به في الدقيقة 30 زميله آدم لالانا.

وقدم صلاح موسما استثنائيا، بتسجيله 42 هدفا في مختلف البطولات، وهو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي المقام من 20 فريق بـ32 هدفا، ليفوز بلقب هداف الموسم الحالي لـ"البريمرليغ".

كما فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في "البريمرليغ" من الاتحاد الإنجليزي والجماهير ورابطة النقاد الرياضيين.