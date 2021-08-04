تراند اليوم : محمد أبو تريكة يخرج عن صمته ويرد على "تركى آل الشيخ"

طالب أسطورة النادى الأهلي محمد أبو تريكة، الكابتن محمود الخطيب بفتح حساب بنكي لرد مبلغ تركى آل الشيخ له.

وأضاف في عدة تغريدات له علي حسابة الخاص بـ"تويتر"، قائلًا، "الأهلى فوق الجميع، أتمنى من مجلس إدارة نادينا الموقر أن يفتح لنا نحن مشجعي النادي ومحبيه حسابًا بنكيًا لرد كل المبالغ التي قدمها معالي رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة".

وتابع، "لنساهم معًا في محو الحزن والألم الذي أصابنا جميعا جراء الأمور الأخيرة، ومن هنا أعلن تنازلي عن جميع مستحقاتي القديمة لدي النادي على أن توضع في هذا الحساب".

ووجه كلمة لتركي آل الشيخ قائلًا، "كلمة أخيرة لمعالي الوزير نعلم أنك تحب الأهلي ولكنك أخطأت في حقه من يحب الأهلي يعطي ويبذل كل نفيس في سبيل رفعته ولا ينتظر المقابل هكذا تعلمنا في مدرسة الأهلي".

ووجه أيضًا كلمة الي إدراه النادي الأهلي قائلًا، "كلمة لمجلس إدارة نادينا الكبير أعلم أنكم تحبون وتعشقون الأهلي فيكم من هم أساطير لهذا النادي وسيبقوا أساطيره وفيكم من تربي وكبر في هذا النادي نشعر بحزن وألم لا أعرف كيف تزيلوه من قلوبنا وصدورنا".

واختتم تديونته بقوله، "سامحوني لا أملك سوي هذه الكلمات أكتبها على الملاء لأنني ليس بينكم ضعوا الأهلي فوقكم".

يذكر أن تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي السابق، كان قد تقدم بالاعتذار عن تكملة مهامه بالنادي الأهلي، ونشر بيانًا مطولًا "مفندًا" شرح فيه كواليس ما كان يدور داخل النادي الأهلي خلال الـ5 أشهر التي ترأس بها النادي، والذي أدي ذلك البيان إلي مطالبة الجماهير برحيل محمود الخطيب من رئاسة النادي.