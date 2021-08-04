تراند اليوم : دموع صلاح وخطايا كاريوس ومقصية بيل.. ماذا حدث في كييف؟

قدمت "المشرق" تغطية حية لنهائي دوري أبطال أوروبا، بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، الذي انتهى بفوز الفريق الملكي 3-1.

وخاض ريال مدريد بقيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، اللقاء بتشكيلة مكونة من: كيلور نافاس، داني كارباخال (ناتشو فيرنانديز)، سيرخيو راموس، رفايل فاران، مارسيلو، توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، إيسكو (غاريث بيل)، كريم بنزيمة (ماركو أسينسيو)، كريستيانو رونالدو.

أما ليفربول الذي يدربه الألماني يورغن كلوب، فبدأ المباراة بتشكيلة مكونة من: لوريس كاريوس، ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجل فان دايك، ديان لوفرين، أندرو روبرتسون، جورجينيو فينالدوم، جيمس ميلنر، جوردان هندرسون، ساديو ماني، محمد صلاح (آدم لالانا)، روبرتو فيرمينو.

نهاية اللقاء بفوز الملكي 3-1 وتتويجه بطلا لأوروبا.

ق93: رونالدو يضطر لإيقاف اللعب بعد نزول أحد الجماهير لملعب المباراة، والأمن يمسك به.

ق88: التغيير الثالث لريال مدريد.. ماركو أسينسيو بديلا لبنزيمة.

ق83: جريمة أخرى من كاريوس.. بيل يسجل الثالث لريال مدريد بتسديدة من مدى بعيد أفلتت من يد الحارس الألماني والملكي يقترب بقوة من اللقب.

ق82: أول بطاقة صفراء في اللقاء لماني بعد تدخل قوي ضد راموس.

ق81: بنزيمة يسدد بقوة وكاريوس يتصدى للكرة.

أقل من ربع ساعة على نهاية اللقاء، ريال مدريد يؤدي بثقة وليفربول يتسرع ويعتمد على الجهود الفردية للاعبيه.

ق74: رونالدو يضيع انفرادا تاما بكاريوس ويتلكأ في التسديد.

ق74: الحكم يتغاضى عن ركلة جزاء لليفربول بعدما لمست الكرة يد كاسيميرو بوضوح.

ق70: القائم الأيمن لنافاس يصد تسديدة قاتلة من ماني.

بنزيمة استغل خطأ فادحا من كاريوس

ق64: بيل يتألق ويسجل هدفا رائعا من تسديدة مقصية خلفية بعد عرضية مارسيلو.

ق61: زيدان يجري التغيير الثاني لريال مدريد ويشرك غاريث بيل بدلا من إيسكو.

ق61: إيسكو يستلم داخل منطقة الجزاء ويستدير ويسدد لكن كاريوس يتصدى.

ق54: ماني يسجل التعادل لليفربول بعد متابعة لرأسية لوفرين والمباراة تشتعل.

ق50: كاريوس يخطئ خطأ العمر ويهدي الكرة لبنزيمة ليسجل الهدف الأول لريال مدريد.

ق48: إيسكو يضيع هدفا مؤكدا لريال مدريد وتسديدته تصطدم بالعارضة بعد انفراده بكاريوس.

دموع صلاح لحظة خروجه من الملعب

الحكم الصربي يعلن بداية الشوط الثاني، على زيدان وكلوب تغيير خطط اللعب بعد التغييرات الاضطرارية في الشوط الأول.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما اضطر كل فريق لإجراء تغيير بسبب الإصابات.

ق48: بنزيمة يسدد بقوة على يمين كاريوس.

ق44: ناتشو يسدد كرة قوية في الشباك من الخارج.

ق42: حكم اللقاء يلغي هدفا سجله بنزيمة بداعي التسلل.

ق35: كارباخال يلحق بصلاح إلى خارج الملعب مصابا وباكيا، وناتشو فيرنانديز يشترك بدلا منه.

ق35: 10 دقائق على نهاية الشوط الأول.. ريال مدريد ينتعش معنويا وفنيا بعد خروج صلاح.

رقابة لصيقة لرونالدو منذ البداية

ق29: صدمة في ليفربول لخروج نجم الفريق محمد صلاح الذي غادر الملعب باكيا، وكلوب يشرك آدم لالانا بدلا منه.

ق25: صلاح يسقط مصابا ممسكا بكتفه بعد التحام قوي مع راموس.

ق23: نافاس يتألق ويتصدى لهدف محقق من تسديدة قوية لأرنولد.

ق22: راموس يتدخل في الوقت المناسب قبل أن تصل الكرة إلى ماني في مواجهة نافاس.

ق18: فان دايك يسدد برأسه قبل نافاس بعد ضربة ركنية لكن كرته تخطئ الطريق إلى شباك ريال مدريد.

ق15: رونالدو يسدد بقوة بعد انطلاقة من الجانب الأيمن للملعب لكن تسديدته تعلو عارضة كاريوس.

ق15: ليفربول يواصل الضغط ويشكل خطورة على مرمى نافاس ولاعبو ريال مدريد تائهون في الملعب.

ليفربول بدأ اللقاء بضغط قوي

ق11: مارسيلو يسدد خارج المرمى في أول تهديد لريال مدريد على مرمى كاريوس.

ق8: نافاس يتألق وينقذ الكرة من أمام أرنولد داخل منطقة الجزاء.

ق7: دفاع ريال مدريد يمنع الكرة من الوصول إلى ماني الذي كان منفردا بنافاس.

ق5: ليفربول يستغل صحوة البداية ويضغط على ريال مدريد الذي يبدو لاعبوه مرتبكين إلى حد ما.

ق1: بداية حماسية للمباراة من جانب ليفربول ودفاع الريال يشتت الكرة.