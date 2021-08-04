تراند اليوم : اسماء بنات غريبة اسماء بنات اسلامية تركية اروع واجمل أسماء بنات دلع حديث 2018 من اربع احرف ومعانيها

أول مايحدد جنس المولود ، حتى يدخل الاب والام في حيرة كبيرة حول اختيار اسم المولود ولا سيما لو كانت انثى ، فيقومون باستعراض ابرز قوائم الاسماء العربية والاسلامية والحديثة والتركية لاختيار افضل اسم لابنتهم، موقعنا الاخباري، يقوم باختصار الطريق واحاطتكم بأفضل واروع الاسماء المميزة الخاصة بالبنات للعام 2018، نأمل ان تنال على اعجابكم، وهي كالتالي :-

أسماء بنات ومعانيها

كاجين ………… أين الحياة

جين …………الحياة

دلجان……… القلب الحي /الشاب

جيكر…….. فؤاد

جيندا…….. الجديد

أفين …… حب

أفيندار …. عاشق

عينات ….. العنيد

سلافا …… التحية أو السلام

سيماف …… ظل الحق

ستيرك…….. النجم/النجمة

جيان……….. الشباب

جان……….. الروح

جيهان……..العالم

دلجين……. قلب الحياة

إستيرا……… النجمة

شيرفان ……. المقاتل

شيار ………. النهضة

شهباز….. ملاك

نوسين….. مستقبل

ديلماف ……. أسير الحق

كلجين……. زهرة الحياة

روجين……. شمس الحياة

اسماء بنات تركية وفارسية

هناك تشابه كبير بين اسماء البنات التركية، وبين اسماء البنات الفارسية، وذلك لأنّ المجتمع الفارسي والتركي بينهما بعض الأمور والعادات والتقاليد المشتركة منذ القدم، وكانت الأسماء من هذه المظاهر المشتركة بينهما، لذا أتينا لكم هنا بمجموعة اسماء تركية وفارسية جميلة.

رنكين…….ألوان الربيع

روخاش……. الشمس الجميلة

روهلات ….. الشروق

روكان……. الشمس الضاحكة

رندة ……..الجميلة

سربست…… الحرية

لاوجا …… إبتهال

إيفان ……ملك الخير

نارفين ….. قدر

آواز …….. نغم

نالين …….. آهات

آشين ……. ألم

يارا …….. محبوبة

ليلاف …… الثلج الذائب

خناف …… ندى





خوشناف ….. الاسم الجميل

جيلان …… غزال

نجرفان ….. الصياد

تكوشين ….. المكافحة /المناضلة

دجوار ………… الشجاع

آياز …. صافي

دلشاد ………. القلب الفرح

مزكين……. بشرى

نيروز…… يوم السلام /العيد

هيف……. القمر

هيفين……..الأمل

هيفار……… الليل

هفرون…….قمر النهار

دلجان……… القلب الحي /الشاب

جيكر…….. فؤاد

جيندا…….. الجديد

أفين …… حب

أفيندار …. عاشق

عينات ….. العنيد

سلافا …… التحية أو السلام

سيماف …… ظل الحق

ستيرك…….. النجم/النجمة

إستيرا……… النجمة

شيرفان ……. المقاتل

شيار ………. النهضة

روجدا ……. نهار

روماف…… شمس الحق

روسلين……الشمس قبيل الغروب

روسيل…… قرص الشمس

روجيندا…… الشمس واهبة الحياة

روكان……. الشمس الضاحكة

رندة ……..الجميلة

مزكين……. بشرى

نيروز…… يوم السلام /العيد

هيف……. القمر

هيفين……..الأمل

هيفار……… الليل

هفرون…….قمر النهار

رومات…… المحترم/المحتشم

روهان ….. وعد

أسماء بنات دلع

Absalon

أبسالون

Adele

أديل

Adrien

أدريان

Agathe

أغاثا

Alain

آلان

Albertine

ألبرتين

Aletta

أليتا

Alexandre

ألكسندر

Alexius

ألكسيوس

Allain

ألين

Alphonse

ألفونس

Alphonsine

ألفونسين

Amand

آمان

Amandine

أماندين

Amelie

اميلي

Amie

القمرية المتقدمة

Anastasie

أنستازي

Andre

اندريه

Angele

Angele

Angeline

أنجيلاين

Annette

أنيت

Antoine

انطوان

Ariane

آريان

Armine

أرمين

Aubert

أوبيرت

Aubin

أوبين

Aurore

اورور

Bale

بالة

Bernadette

برناديت

Bernardin

بيرناردين

Bette

بات

Damien

داميان

Daniell

دانييل

Delphine

دلفين

Denis

دينيس

Didier

ديدييه

Dione

ديون

Dominique

دومينيك

Dorothee

دوروثي

Edgard

ادغار

Edouard

إدوار

Elaine

الين

Elisa

إليسا

Franchot

فرنشت

Francois

فرانسوا

Frederique

فريدريك

Gaspard

غاسبار

Gautier

غوتييه

Gedeon

جدعون

Geneve

جنيف

Germain

جيرمان

Gervais

جيرفيه

Gervaise

جيرفايس

Gilles

جيل

Guillaume

غيوم

Gunter

غونتر

Gustav

غوستاف

Guy

شخص

Heloise

هيلواز

Henri

هنري

Hercule

هرقل

Hippolyte

هيبوليت

Honorine

أونورين

Ide

بيئة تطوير متكاملة

Ignace

إينياس

Barbe

باربي

اسماء بنات غريبة

قد يبحث الأفراد كذلك على اسماء غريبة للبنات، هذا الأمر نسلط عليه الضوء ولا ننثني عن الاهتمام به مطلقاً، وفيما يلي سرد لتلك الاسماء الغريبة.

سجيه: طبيعه الخلق ((( ويقولون البنت على سجيتها او على نياتها .)))

لورا :(( اسم فارسي )) معناته هضبه

لميس: من اللمس وهو لفظ عربي صحيح

رتيل: من ترتيل القرآن



إران: النشاط والمرح

ديم: المطر المستمر في الهطول

رسيل: الماء العذب

رودينا: السحابة التي غطت الرسول صلى الله عليه وسلم لغار حراء

ديمه: مطر يدوم بسكون بلا رعد ولا برق

أمل: طيبة قلب .. و تفكر ألف مره قبل ماتقرر بشي.

أحلام: قوية شخصيه .. ذكيه .. خدومه .. و دايم تحلم و تخطط حق المستقبل وعندها طموح.

أسماء: هاديه و علطول ساكته .. و مخلصه .. بس غامضه.

ايمان: طيبة قلب .. يحبونها اللي حولها .. مشكلتها انها ماتعرف تعبر عن حبها .. وتحس ان مافي حد يفهمها.

بدور: مثل اسمها حلوه و مزيونه و خجوله .. بس ياويلك منها اذا سويت فيها شي.

بشرى: تحب تثبت نفسها .. ذكيه .. تحب الناس .. غامضه .

بدريه: ثقيله و رزينه .. وكتومه .. يعني اذا قلتلها سر .. تظمن سرك في بير.. بسمه : انسانه ذكيه .. شخصيتها

قويه: ماتحب اللف و الدوران .. اذا حست ان في انسان بيغلط عليها .. تلعن سلسفيل اجداده..

دارين: إسم منطقة في البحرين ينسب لها مسك دارين,الغزال الشارد

هايدي: بالألماني الفتاة من أصل نبيل

مي: أنثى القرد والخادمة المملوكة

ميسم: العضو المؤنث في الزهرة – من بدا عليها أثر الحسن والجمال

دانة: الجوهرة أو اللؤلؤة الكبيرة

لينة: النخلة الصغيرة

ليان: النسيم اللي حول النخلة

روند: نبات عريض الاوراق

ريانه: ضد عطشانه ( بنات ديروا بالكم هذا للبنات ريانه )) اما ريان للذكر

زيان: ذات حسن وجمال

تهاني: خفيفة دم و من خفة دمها أحيان تظن انها مرجوجه و.. حذره في تعاملها مع الناس.

تغريد: طيبه و محبوبه من الجميع ..

جميله: ذكيه .. و جريئه .. و الواحد يعتمد عليها ..

حنان: خفيفة دم .. خدومه .. مخلصه .. و مطيعه .. بس أحيانا تصير أنانيه بشكل فظيع .

حصه: قوية شخصيه .. محبوبه .. بس للأسف مالها حظ ..

حوريه: محبوبه .. و تحب التعارف و الصداقات .. بس انها شرسه .. محد يتحمل لسانها الطويل.

حياة: اللي مايعرفها مايثمنها .. عاقله .. بس شينها انها تحب كل شي قدامها يكون جاهز .

خلود: طيبة قلب .. شخصيتها قويه .. محبوبه من الجميع .. دلوعه .. وراسها يابس.

خديجه: خدومه .. و تحب الناس .. و قلبها طيب .. ماتحب الحش .. و تتعامل مع الناس بطيبة قلب .. بس اذا غلط عليها أحد توريه نجوم الظهر.

دلال: حلوه و جذابه .. بس مشكلتها انها ضعيفة شخصيه .

ديما: قوية شخصيه .. تتعامل مع الشخص مثل مايعاملها .. كلمتها وحده .. و قلبها طيب .. من طيبته يوديها في مشاكل.

دانه: أهلها يموتون فيها .. دلوعه .. و حلوه ولسانها طويل

رشا: ياحليلها .. طيبة قلب .. و دمعتها دايم على خدها .. عاطفيه .. بس ياويل من يغلط على أحبابها ولا يدوس لهم على طرف..

روان: دلوعه .. و محبوبه .. بس دايماً تكون ضايعه في الطوشه يعني ماتدري وين الله حاطها.. خبر خير يعني..

رقيه: مخلصه في شغلها .. ماتحب اللي يلعب بذيله .. متحفظه .. وماتحب اللعب و اللف و الدوران..

ريم: طيبة قلب .. و خدومه .. و على نياتها .. مطيعه .. تحب الناس ..

رنا: حلوه .. حنونه .. و تحب الناس .. اجتماعيه .. واجتماعيتها هاي تسبب لها مشاكل..

رانيا: دلوعه .. ويعتمد عليها ..

زينب: حلوه و مزيونه .. و لها شخصيه قويه .. خدومه .. و تحب تعبر عن مشاعرها بطلاقه .. و راسها يابس.

زهره: ذكيه وشاطره .. حبوبه .. تحب الصداقات .. مشكلتها غيرتها اللي تذبحها و تذبح اللي حولها .

زكيه: تحب الضحك .. و المزاح .. و المرح .. شاطره .. و حنونه ..

سماح : وفيه .. وحبوبه .. و تفكر بعقلها قبل قلبها في الامور العاطفيه .

سلوى: قلبها طيب ..مطيعه و خدومه .. و حلوه و مزيونه .. دلوعه .. بس للأسف مالها حظ .

سعاد: شاطره و ذكيه .. بس شرانيه.

ساره: محبوبه .. ذكيه .. طموحه .. عنيده ..و مزعجه.

سلمى: ذكيه .. شخصيتها قويه .. تحب الحريه و التجديد .. .

سناء: حبوبه و خفيفة دم .. و اذا حبت تبيع الدنيا للي تحبه .. مشكلتها انها تفكر بقلبها قبل عقلها .. و هذا يسبب لها مشاكل .

شعاع: ذكيه .. و مجتهده .. و شخصيتها قويه .. واذا حطت براسها شي لازم تسويه ..

شريفه: خفيفة دم .. تحب صديقاتها .. و الناس تحبها .. بس وقت الجد جد .. ماعندها مزح و كلام فاضي .. (عسكريه ).

شوق: رقيقه.. و تحب تثبت نفسها .. خوافه.

عبير: مجتهده و شاطره .. و حبوبه و دلوعه .. غامضه .. بس مشكلتها انها متهوره.

عايشه: شاطره .. صبوره .. مخلصه .. اذا حبت أحد تحبه بجنون .. بس مشكلتها انها تمشي ورى هواها.

عزيزه: مخلصه .. رزينه .. ثقيله .. وثقيلة الدم.

العنود: شخصيه قويه .. مزيونه .. محبوبه .. لها شعبيه كبيره .. و ذكيه .. طموووحه .. و ياويل من يتجرء يغلط عليها.

فاتن: حلوه .. حبوبه .. ذكيه .. شخصيتها ضعيفه.

فردوس: ذكيه .. طموحه .. شخصيتها قويه.

لمياء: محبوبه .. تحب تبني صداقات .. و دلوعه .. و ياويله اللي اذا طلبت منه شي و لا جابه لها.

لينا: طيبة قلب .. و على نياتها .. و دمعتها علطول على خدها .. بس تحس ان محد يفهمها.

ليلى: شخصيه قويه .. ذكيه .. حبوبه . تحب المزاح ..

منيره: واضحه .. ماتحب اللف و الدوران .. صريحه .. و أم حنون …

منال: هاديه .. و حلوه . ودلوعه .. وواثقه من نفسها ..

مريم: طيبه و على نياتها .. عاطفيه .. و مندفعه .

منى: هاديه .. و رزينه .. ذكيه .. و تحب المظاهر.

مشاعل: محبوبه .. تحب بناء صداقات .. لكنها غامضه .

اسماء بنات اسلامية



أرنس:- بمعنى شجرة الصنوبر

أريب:- صاحبة الفطنه

اريج:- توهيج الطيب والريح الطيبه

أرينا:- النشيطة والمرحة لللأناث

اريحة:- تسمية لمدينة أريحا مدينة القمر

أسماء :- سميت به أسماء بنت أبي بكر “ذات النطاقين

أسمار:- بمعنى الحديث بالليل والحكايات

اشجان:- الغصن المشتبك

إشراق:- اضاء الشمس وتلألق

أصيل:- الوقت حين تصفر الشمس عند الغروب

آلاء:- النعمة

إلهام:- مايلقى في القلب من معاني وأفكار

إماره:- اليمن والبركات

أنمار :- اسم لعدة بطون عربية

انهار:- الماء العذب والجاري

انوار:- الضواء والإشراق

أيسر:- الأكثر سهولة

إيمان:- التصديق بالقلب والإقرار باللسان

أزهار : جمع زهرة نور كل نبات

أسرار : الشيء الخفي

أسماء : معناه جمع اسم الحسنة الجميلةالرفعةالعلو

أسمى : معناه أعلى وأجل وأرفع

أسوة : قدوة نموذج صالح

أسيل : الأملس المستوي اللطيف السهل اللين

أسيلة : معناه طويلة مستوية لينة

أسيمة : تصغير وسمه شجر يختضب بورقه

أشجان : معناه أهواء هموم أحزان أغصان

أصالة : معناه النقاء الاستقامة الالتزام عراقة جودة نسب شرف

أصيلة : ذات الأصل شريفة راسخة النسب

أفراح : جمع فرح سرور وانشراح حبور بهجة

أفكار : خواطر ما يمر بالذهن

أفنان : معناه أغصان مستقيمةمهارات فروع الشجرة خصلة من الشعر

ألحان:معناه أنغام نوتات موسيقية اللحن الجميل الغناء الجيد

ألطاف:جمع لطف أي رفق معناه هدايا تكرمات هبات الناعمة اللطيفة

ألماس : حجر كريم شديد اللمعان وأعظم الحجارة الكريمة قيمة

أليفة : مؤانسة ومعاشرة ولطيفة صديقة أنيسة

أماني : معناه أمنيات آمال رغبات جمع أمنية

أمنية : ما يتمنى من الخير والسعادة والتوفيق حلم رغبة

أميرة : معناه حاكمة من أسرة حاكمة سيدة بنت ملك

أميمة : تصغير أم وقيل تصغير أمة

أمينة : موثوق بها ومركون إليها ومأمونة الثقة وقوية مؤتمِنة ومؤتمَنة

أنيسة: لطيفة مؤانسة وكل مأنوس به مزلوفة المؤنسة

أيكة: شجر كثير ملتف وغيضة تنبت جميع أنواع الشجر

إبتهال : معناه توسل تضرع رجاء

إزدهار: الإضاءة والتلألؤ الاحتفاظ بالشيء

إسراء: السير ليلا

إسعاد: معناه سبب للسعادة

إسمهان : طالبة العزة والشرف العلو الارتفاع

إشراق: إضاءة وإنارة وصفاء شعاع لمعان تلألؤ

إشفاق: معناه حنو عطف رحمة

إغراء: معناه حض حث جذب تزيين هيام فائقة الحسن والجمال

إفتكار : تذكير

إلهام : إبلاغ ووحي من الله وتوفيق معناه حدس

إمتنان : الشكر و التقديرو العرفان

إنتصار :غلبة وصول إلى الهدف النصر الفوز التوفيق

إنصاف : عدل وتسوية بين خصمين بالحق والعدل

إنعام : إحسان إفضال

انجي : اسم أعجمي معناه ملاك

ابتسام:-الضحك بدون صوت

إباء:- المرتفع عن الصغائر

ابتكار:- الإبداع

ابتهاج:- السرور والفرح

ابتهال:- المتفرغ في الخشوع

أبحار:- جمع بحر

إبحار:- ركوب البحر

أبعاد:- التمنع في الأمر

إبكار:- اول النهار إلى طلوع الشمس

اثير:- المفضل على الغير

أثرية:- نسبة إلى الأثر لمعان السيف

أثمان:- الشي الغالي

اجتهاد:-بذل الوسع

إحسان:- الإجادة والإتقان وحسن الطاعة

أحلام:- عقل أو حلم مايره النائم

أركيدة:- زهرة جميلة اللون غريبة الشكل

بيضاء : معناه الشمس القمح أطول ليالي القمر ضد سوداء نقية طاهرة

بينة : ظاهرة واضحة

بسيل: من الشجاعة والجرأة

باسمه:- مؤنث باسم

بانه:- الغصن المعتدل الرشيق

بتول :- المنقطعه عن الرجال -سميت به السيدة مريم أم المسيح علية السلام

بثينة:- الرض السهلة واللينه والزبدة الناعمة والمرأة الحسناء

بدر:- القمر المكتمل والغلام المكتمل وهو وادي يقع بين مكه والمدينة

المنورة وكان به غزوة بدر المشهورة في صدر الإسلام

بدريه:- التامة المكتملة كالبدر

بدور:- جمع بدر

بدر الدجى : قمر الظلام

بدوية:معناه بادية من أهل الصحراء التي تسكن البادية

بارعة : متفوقة علما أو فضيلة أو جمالا ماهرة حاذقة

بديعة:معناه رائعة غاية في الجمال المبدعة المتكبرة الكاملة

براءة : نقاء نظافة سلامة من التهم المخلصةالنزيهة الطاهرة من الإثم

براح : معناه شمس ظهور وضوح أرض خالية

بنان : جمع بنانه طرف الاصبع

بيلسان : زهره بيضاء ذات رائح عطرررريه جميله

بتلاء : متبتلة منقطعة لعبادة الله

براعم : جمع برعم وهو زهر الشجرة ونوره أي النبت قبل أن يتفتح

برلنتي : أغلى أنواع الألماس وأجملها

بريئة : طاهرة نقية

بريكة : تصغير بركة

بريهان : معناه المرأة الفاتنة فارسية

بشرى : الخبر السار

بشيرة : معناه جميلة مبشرة مرحة

بصيرة : معناه فطنة ذكية عاقلة حادة البصر خبيرة ثاقبة الفكر

بلبلة : مغردة جميلة الصوت

بليغة: الفصيحة حسنة الكلام والتعبير

بنانة : الروضة المعشبة الأصبع

بنان: معناه طرف الأصابع رياض مزهرة كناية عن الأنثى

بنفسج : نبات عطري

بهية : ظريفة حسنة بارعة جميلة شديدة الحسن والبهاء

بوران : الأرض الجرداء

بيان : إيضاح وتبيان الفصاحة الذكاء الوضوح

بيداء : المكان الواسع الكبير

بيسان : منطقة في فلسطين

تحفة : هدية وبر ولطف وشيء فاخر ثمين طرفة نادرة لطيفة

تاليا:نور الجنة

ترف : رغد العيش

تالا : النخلة الصغيره

معناته : النخله الصغيره

ترانيم : انشوده

تغاني : استثناء

تنال معناه بصيغه المضارع تحصل على ماتريد

تيماء : صحراء

تحية : سلام وتأهيل وسلامة من الآفات وبقاء وملك إكرام

تذكار : افتكار ضد نسيان

تراث : خالدة غالية

تركية : معناه مؤنث تركي نسبة إلى تركيا

تسامح : تساهل عفو

تسبيح : معناه تقديس تنزيه قول سبحان الله

تسنيم : معناه عين جارية في الجنة ماء في الجنة لا يناله إلا المقربون

تقاء : العابدة الورعة التقية

تهاني : جمع تهنئة إبلاغ الفرح والسرور المباركة بالفرح ضدالتعزية

تهنيد : المائة سنة

توحيدة : المنفردة بنفسها

تودد : تحبب وطلب المودة تقرب محبة

توسل : التقرب إلى الله الترجي

توفيقة : الأبية الموفقة

تي : اسم ملكة فرعونية

تيجان : جمع تاج وهو غطاء الرأس للملوك

تقوى : معناه خوف اجتناب تقوى الله طاعته

تلال : الأرض المرتفعة قليلا

تليدة : العريقة الأبية الكريمة

تماضر : ذات عيش مضير أي ناعم بيضاء اللبن الحامض الطيب السناء الشكر

تهامة : الأرض المنخفضة

حسناء: معناه جميلة واضحة ورائعة الحسن

حصة: معناه نصيب مقدار كمية

حكمت حكمة: معناه رأي صائب عدل معرفة قوية

حلا: جميلة معناه حلوة من الحلاوة والحلية

حافظه :تحفظ العهد وتصونه وتحفظ قرآن ربها وحديث رسولها وتحفظ مالها وتصون

عرضها

حاكمة: معناه قاضية متحكمة متقنة

حبيبة: محبة ومحبوبة واسم المدينة المنورة

حوراء: معناه بيضاء في عيونها سواد شديد

حسنة : حسنة القول والفعل والمنظر

حكيمة : ذات الحكمة التي تضع الامور في نصابها وتحسن التصرف

حليمة : اسم يوحي بالصفح ويدل على عقل راجح

حمدة : الثناء الجميل محمودة الخصال

حميدة :كثيرة الحمد

حبور:اسم يوحي بالبهجة والسرور، يبعث في النفس جوا من السعادة والانشراح

فهو من الأسماء المتفائلة

حنان: رقة القلب والحنان: رحمة والحنان: أثر الرحمة من رزق وبركة، وتقول

العرب حنانيك آي رحمة منك موصولة برحمة

حواء: أم البشر ويقال تحوي: تجمع واستدرار وانقبض ويقال: تحوت الحية وهو

اسم عبراني معناه: أم الأحياء

حوراء: معناه بيضاء في عيونها سواد شديد

حنه: رقة القلب

حياة :الدنيا او المطر الخصب

حورية : المرأة بيضاء البشرة· سوداء العينين مع اتساعهما

حناء :اي نعم الحنه ..حلو صح؟

حور:مأخوذ من الحور العين

حلا :سار الشيء حلو

حانية:فيها عطف وحنو وإشفاق والطفولة تحتاج إلى من يسقيها الحنان وأنت حانية

هكذا نأمل قرائنا الكرام أن نكون قد قدمنا لكم قائمة بأروع وأجمل أسماء البنات المميزة والحديثة والرائعة للعام 2018.