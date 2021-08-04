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تراند اليوم : زوجين بريطانيين ينفصلان بسبب القطط ليتزوجا بالمصادفة بعد 30 عاماً

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لندن/ الخليج 365

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" قصة لزوجين بريطانيين انفصلا بسبب القطط التي كانت تقتنيهم زوجته وتهتم بتربيتهم مما يتسبب له بالازعاج نظراً لاختلافه عنها من هذه الناحية.

ووفق صحيفة "​ديلي ميل​"، تزوج ​تريفوز هاوز​ (82 عاما)، من ​مارلين هاوز​ (72 عاما) عام 1968 وانجبا ابنين. انفصل الزوجان لأن مارلين كانت مولعة بتربية القطط عكس زوجها الذي لم يرغب بوجود تلك الحيوانات في المنزل.

وبعد 30 عاماً من انفصالهما شاهد تريفوز زوجته في برنامج وثائقي على شاشة التلفزيون ومعها نحو 40 قطة، فقرر التواصل معها مجدداً ودعاها لتناول وجبة طعام بأحد المطاعم.

وكانت تلك المصادفة سبباً لعودة الزوجين مجدداً، واتفقا معاً على حل يرضيهما، حيث قررا أن يعيش كل منهما في منزل منفصل، كي يبقى الزوج بعيداً عن القطط.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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