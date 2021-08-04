تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 في امريكا .. امساكية رمضان 2018 نيويورك

ننشر لكم عرب امريكا أيها المسلمون ، امساكية رمضان 2018 في امريكا للتعرف على مواعيد أذان المغرب والفجر، امساكية رمضان 2018 شاملة لأوقات الصلوات في العاصمة نيويورك ، امساكية رمضان 2018 امريكا امساكية رمضان 1439 امريكا جدول تقويم إمساكية شهر رمضان 2018 في جميع مدن دولة امريكا حسب التوقيت المحلي لها.

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الأربعاء 1 16 مايو, 2018 03:19 am 12:41 pm 04:39 pm 08:00 pm 09:30 pm الخميس 2 17 مايو, 2018 03:17 am 12:41 pm 04:40 pm 08:01 pm 09:31 pm الجمعة 3 18 مايو, 2018 03:16 am 12:41 pm 04:40 pm 08:02 pm 09:32 pm السبت 4 19 مايو, 2018 03:14 am 12:41 pm 04:40 pm 08:03 pm 09:33 pm الأحد 5 20 مايو, 2018 03:12 am 12:41 pm 04:41 pm 08:04 pm 09:34 pm الاثنين 6 21 مايو, 2018 03:11 am 12:41 pm 04:41 pm 08:05 pm 09:35 pm الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 03:09 am 12:41 pm 04:41 pm 08:06 pm 09:36 pm الأربعاء 8 23 مايو, 2018 03:08 am 12:41 pm 04:42 pm 08:07 pm 09:37 pm الخميس 9 24 مايو, 2018 03:06 am 12:41 pm 04:42 pm 08:08 pm 09:38 pm الجمعة 10 25 مايو, 2018 03:05 am 12:41 pm 04:42 pm 08:09 pm 09:39 pm السبت 11 26 مايو, 2018 03:04 am 12:41 pm 04:43 pm 08:10 pm 09:40 pm الأحد 12 27 مايو, 2018 03:02 am 12:41 pm 04:43 pm 08:10 pm 09:40 pm الاثنين 13 28 مايو, 2018 03:01 am 12:42 pm 04:43 pm 08:11 pm 09:41 pm الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 03:00 am 12:42 pm 04:44 pm 08:12 pm 09:42 pm الأربعاء 15 30 مايو, 2018 02:59 am 12:42 pm 04:44 pm 08:13 pm 09:43 pm اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الخميس 16 31 مايو, 2018 02:57 am 12:42 pm 04:44 pm 08:14 pm 09:44 pm الجمعة 17 01 يونيو, 2018 02:56 am 12:42 pm 04:44 pm 08:15 pm 09:45 pm السبت 18 02 يونيو, 2018 02:55 am 12:42 pm 04:45 pm 08:15 pm 09:45 pm الأحد 19 03 يونيو, 2018 02:54 am 12:42 pm 04:45 pm 08:16 pm 09:46 pm الاثنين 20 04 يونيو, 2018 02:53 am 12:43 pm 04:45 pm 08:17 pm 09:47 pm الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 02:53 am 12:43 pm 04:46 pm 08:17 pm 09:47 pm الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 02:52 am 12:43 pm 04:46 pm 08:18 pm 09:48 pm الخميس 23 07 يونيو, 2018 02:51 am 12:43 pm 04:46 pm 08:19 pm 09:49 pm الجمعة 24 08 يونيو, 2018 02:50 am 12:43 pm 04:47 pm 08:19 pm 09:49 pm السبت 25 09 يونيو, 2018 02:50 am 12:44 pm 04:47 pm 08:20 pm 09:50 pm الأحد 26 10 يونيو, 2018 02:49 am 12:44 pm 04:47 pm 08:20 pm 09:50 pm الاثنين 27 11 يونيو, 2018 02:49 am 12:44 pm 04:47 pm 08:21 pm 09:51 pm الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 02:48 am 12:44 pm 04:48 pm 08:22 pm 09:52 pm الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 02:48 am 12:44 pm 04:48 pm 08:22 pm 09:52 pm الخميس 30 14 يونيو, 2018 02:47 am 12:45 pm 04:48 pm 08:22 pm 09:52 pm