تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 في امريكا .. امساكية رمضان 2018 نيويورك

ننشر لكم عرب امريكا أيها المسلمون ، امساكية رمضان 2018 في امريكا للتعرف على مواعيد أذان المغرب والفجر، امساكية رمضان 2018 شاملة لأوقات الصلوات في العاصمة نيويورك ، امساكية رمضان 2018 امريكا امساكية رمضان 1439 امريكا جدول تقويم إمساكية شهر رمضان 2018 في جميع مدن دولة امريكا حسب التوقيت المحلي لها.
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الأربعاء
|1
|16 مايو, 2018
|03:19 am
|12:41 pm
|04:39 pm
|08:00 pm
|09:30 pm
|الخميس
|2
|17 مايو, 2018
|03:17 am
|12:41 pm
|04:40 pm
|08:01 pm
|09:31 pm
|الجمعة
|3
|18 مايو, 2018
|03:16 am
|12:41 pm
|04:40 pm
|08:02 pm
|09:32 pm
|السبت
|4
|19 مايو, 2018
|03:14 am
|12:41 pm
|04:40 pm
|08:03 pm
|09:33 pm
|الأحد
|5
|20 مايو, 2018
|03:12 am
|12:41 pm
|04:41 pm
|08:04 pm
|09:34 pm
|الاثنين
|6
|21 مايو, 2018
|03:11 am
|12:41 pm
|04:41 pm
|08:05 pm
|09:35 pm
|الثلاثاء
|7
|22 مايو, 2018
|03:09 am
|12:41 pm
|04:41 pm
|08:06 pm
|09:36 pm
|الأربعاء
|8
|23 مايو, 2018
|03:08 am
|12:41 pm
|04:42 pm
|08:07 pm
|09:37 pm
|الخميس
|9
|24 مايو, 2018
|03:06 am
|12:41 pm
|04:42 pm
|08:08 pm
|09:38 pm
|الجمعة
|10
|25 مايو, 2018
|03:05 am
|12:41 pm
|04:42 pm
|08:09 pm
|09:39 pm
|السبت
|11
|26 مايو, 2018
|03:04 am
|12:41 pm
|04:43 pm
|08:10 pm
|09:40 pm
|الأحد
|12
|27 مايو, 2018
|03:02 am
|12:41 pm
|04:43 pm
|08:10 pm
|09:40 pm
|الاثنين
|13
|28 مايو, 2018
|03:01 am
|12:42 pm
|04:43 pm
|08:11 pm
|09:41 pm
|الثلاثاء
|14
|29 مايو, 2018
|03:00 am
|12:42 pm
|04:44 pm
|08:12 pm
|09:42 pm
|الأربعاء
|15
|30 مايو, 2018
|02:59 am
|12:42 pm
|04:44 pm
|08:13 pm
|09:43 pm
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الخميس
|16
|31 مايو, 2018
|02:57 am
|12:42 pm
|04:44 pm
|08:14 pm
|09:44 pm
|الجمعة
|17
|01 يونيو, 2018
|02:56 am
|12:42 pm
|04:44 pm
|08:15 pm
|09:45 pm
|السبت
|18
|02 يونيو, 2018
|02:55 am
|12:42 pm
|04:45 pm
|08:15 pm
|09:45 pm
|الأحد
|19
|03 يونيو, 2018
|02:54 am
|12:42 pm
|04:45 pm
|08:16 pm
|09:46 pm
|الاثنين
|20
|04 يونيو, 2018
|02:53 am
|12:43 pm
|04:45 pm
|08:17 pm
|09:47 pm
|الثلاثاء
|21
|05 يونيو, 2018
|02:53 am
|12:43 pm
|04:46 pm
|08:17 pm
|09:47 pm
|الأربعاء
|22
|06 يونيو, 2018
|02:52 am
|12:43 pm
|04:46 pm
|08:18 pm
|09:48 pm
|الخميس
|23
|07 يونيو, 2018
|02:51 am
|12:43 pm
|04:46 pm
|08:19 pm
|09:49 pm
|الجمعة
|24
|08 يونيو, 2018
|02:50 am
|12:43 pm
|04:47 pm
|08:19 pm
|09:49 pm
|السبت
|25
|09 يونيو, 2018
|02:50 am
|12:44 pm
|04:47 pm
|08:20 pm
|09:50 pm
|الأحد
|26
|10 يونيو, 2018
|02:49 am
|12:44 pm
|04:47 pm
|08:20 pm
|09:50 pm
|الاثنين
|27
|11 يونيو, 2018
|02:49 am
|12:44 pm
|04:47 pm
|08:21 pm
|09:51 pm
|الثلاثاء
|28
|12 يونيو, 2018
|02:48 am
|12:44 pm
|04:48 pm
|08:22 pm
|09:52 pm
|الأربعاء
|29
|13 يونيو, 2018
|02:48 am
|12:44 pm
|04:48 pm
|08:22 pm
|09:52 pm
|الخميس
|30
|14 يونيو, 2018
|02:47 am
|12:45 pm
|04:48 pm
|08:22 pm
|09:52 pm