تراند اليوم : أسماء اوائل الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2018

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية اسماء اوائل الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2018 ، اعتمد محافظ الجيزة، اللواء كمال الدالي، ظهر الأحد 27 مايو، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2018 بالمحافظة، بنسبة نجاح بلغت 81.99%، على مستوى كافة إدرات محافظة الجيزة التعليمية، وذلك بحضور الأستاذ إلهام إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وقد تفوقت إدارة الدقي من حيث نسب النجاح من بين سائر إدارات المحافظة الأخرى وقد حصلت على 92.94%، والمركز الثاني كان لإدارة الشيخ زايد التعليمية بنسبة نجاح 92.10%، والمركز الثالث لإدارة أكتوبر التعليمية بنسبة نجاح 91.72%.

كانت امتحانات الإعدادية بالجيزة في فصلها الدراسي الثاني هذا العام، قد شهدت حصول 71 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في جميع المواد بمجموع كلي 280 درجة، وذلك من إجمالي عدد من قيدوا لأداء إمتحانات هذا العام والبالغ عددهم 141 ألف و62 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحاضرين منهم للإمتحانات 136 ألف و994 طالب وطالبة، وعدد الناجحين 112 ألف و320 طالب وطالبة.

أما بخصوص نسب النجاح في المواد فقد جاءت كالتالي، نسبة النجاح في اللغة العربية 89.35%، نسبة نجاح اللغة الإنجليزية 85.69%، نسبة نجاح الدراسات الإجتماعية 91.65%، نسبة نجاح مادة الرياضيات 88.28%، نسبة نجاح مادة العلوم 88.26%، نسبة نجاح مادة الحاسب الآلي 98.12%.

وقد ظهرت النتيجة الآن بالفعل على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والذي يوفر “دليل مصر” الرابط الخاص به في الأعلى، على أن تظهر رسمياً صباح الأثنين 28 مايو في المدارس.

أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة