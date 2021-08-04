تراند اليوم : بماذا توعدت شيرين رامز جلال رداً على ملقب "تحت الصفر"

لحظات من الرعب عاشتها الفنانة شيرين عبد الوهاب، حينما وقعت ضحية لمقلب زميلها الفنان رامز جلال ببرنامجه "رامز تحت الصفر" في حلقة الجمعة التي عرضت عبر شاشة "MBC مصر".

ذلك الأمر الذي تسبب في انفعالها عليه بشدة، وقيامها بضرب رامز فور اكتشافها لما فعله بها، إلا أن ردة فعلها لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصلت إلى ردها عليه من خلال حسابها الرسمي على "تويتر".

حيث غردت شيرين بعد انتهاء الحلقة موجهة حديثها إلى رامز جلال قائلة "أعتقد كده كفاية قوي على صداقتنا يا رامز"، وهو ما جعله يرد عليها سريعا بكونه لا يعتقد أنها تتحدث بشكل جاد، حيث قال "من ورا قلبك أكيد".

حوار شيرين ورامز جلال

إلا أن شيرين توعدت رامز جلال بالرد على ما حدث، وأن يقع هو ضحية لها قريبا، حيث قالت "لما أردهالك الأول نبقى نشوف موضوع من ورا قلبي ده".

ونشرت شيرين مجموعة من الصور لها في روسيا قبل تصوير البرنامج، حيث كانت تحرص على توثيق لحظات تواجدها هناك، قبل أن تقع ضحية للمقلب، وهي الصور التي علقت عليها قائلة "قبل بهدلة رامز".