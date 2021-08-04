تراند اليوم : شهادة الصف الثالث الاعدادى 2018 ........ نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 الترم الثاني كل المحافظات برقم الجلوس – نتيجة الصف الثالث الإعدادي

في جديد شهادة الصف الثالث الاعدادى 2018 نتابع ظهور نتائج امتحانات الإعدادية – الأحد 27/5/2018،وحتى الآن ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات هي (الإسكندرية – أسوان – الأقصر – السويس – الإسماعيلية – القاهرة – كفر الشيخ – الجيزه،واُعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة أمس السبت، بنسبة نجاح بلغت 78%.، كما ظهرة نتيجة إعدادية الجيزة، بعد أن اعتمدها اللواء كمال الدالي بنسبة نجاح 81.99%.،وظهرت ظهر أمس السبت نتيجة اعدادية كفر الشيخ، بعد أن اعتمدها السيد المحافظ بنسبة نجاح 90.04%.، ونتابع ظهور نتائج الإعدادية بعدد من المحافظات منها المنوفية والغربية والبحيرة والدقهلية.وتنشر المشرق رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب الصف الثالث الإعدادي، للفصل الدراسي الثاني 2017/2018م، بمحافظة القاهرة، وكان اعتمدها المحافظ المهندس عاطف عبد الحميد، اليوم السبت، بنسبة نجاح 78%، ومن المقرر ظهور النتيجة رسميًا على موقع المديرية الرسمي برقم الجلوس خلال الساعات القليلة المقبلة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ

اعتمد محافظ كفر الشيخ، اللواء السيد نصر، ظهر السبت 26 مايو، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة الترم الثاني 2018، بنسبة نجاح بلغت 90.04% على مستوى كافة إدارات المحافظة التعليمية، وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة بالسنوات الماضية إذ تعد أعلى نسبة نجاح حققتها شهادة الإعدادية في المحافظة منذ سنوات.

ومن جانبها قالت وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بثينة كشك، أن عدد الطلاب المقيدين لأداء امتحانات الإعدادية في فصلها الدراسي الثاني بالمحافظة هذا العام، قد بلغ 48 ألف و458 طالب وطالبة، بلغ عدد الحاضرين منهم للإختبارات 48 ألف و130 طالب وطالبة، وبلغ عدد من تغيبوا عن الحضور 328 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 43 ألف و335 طالب وطالبة، وحصلت طالبتان على الدرجة النهائية 280/280.

وعن ترتيب الإدارات، فقد حصلت إدارة بيلا التعليمية على أعلى نسبة نجاح وهي 95.4% واحتلت المركز الأول، والمركز الثاني لإدارة قلين التعليمية، وفي المركز الثالث إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، والمركز الرابع لإدارة غرب، والمركز الخامس لإدارة الحامول التعليمية، والمركز السادس لإدرة فوة، والمركز السابع لإدارة مطوبس، والمركز الثامن لإدرة سيدي سالم، والمركز التاسع لإدارة الرياض، والمركز التاسع لإدارة بلطيم، وأخيراً المركز العاشر لإدارة البرلس التعليمية.

نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة

اعتمد السيد المحافظ، نتيجة الشهادة الإعدادية في المدارس الدولية بنسبة نجاح 98%، ونتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 80%، ونسبة نجاح مدار الصم وضعاف السمع 99%، واعتمد كذلك نتيجة الإعدادية في مدارس المكفوفين بنسبة نجاح 81% والتي نجح فيها 42 طالب وطالبة.

ومن جانبه صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، محمد عطية، أن النتيجة تظهر خلال ساعات على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي بالقاهرة، كما أنها متاحة الآن للإستعلام من خلال خدمة الرقم 09000100 بسعر المكاملة العادية، ومن المقرر ظهورها في المدارس صباح غداً الأحد، ليحصل الطلبة والطالبات على شهادتهم الرسمية الهامة من ضمن أوراق الإلتحاق بالشهادة الثانوية.

كانت امتحانات الإعدادية بالقاهرة في فصلها الدراسي الثاني، من العام الدراسي الحالي 2017-2018، قد شهدت قيد 78 ألف و972 طالب و78 ألف و23 طالبة، والبالغ إجمالي عددهم 156 ألف و995 طالب وطالبة، لأداء امتحانات الإعدادية في 679 لجنة منتشرة على مستوى الجمهورية.

نتيجة الاسكندرية

اعتمد محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد سلطان، ظهر الأثنين 21 مايو، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني بالمحافظة بنسبة نجاح بلغت 85%، على متسوى كافة الإدارات التعليمية بالإسكندرية، من إجمالي عدد الطلبة الذين حُق لهم دخول امتحانات هذا العام والبالغ عددهم 78 ألف و85 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحاضرين 76 ألف و128 طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح بين الطلبة البنين 83.3% ونسبة النجاح بين الطالبات البنات 86.7%، وفقاً لما صرحت به وكيلة وزارة التربية والتعليم بالمحافظة آمال عبد الظاهر.

وفي سياق متصل، تقدم السيد المحافظ بتهانيه للطلبة والطالبات الناجحين متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح في مختلف المراحل الدراسية المقبلة، مقدماً الشكر لأولياء أمورهم على ما بذلوه من جهد في سبيل مساعدة أبنائهم على التفوق والنجاح ومدى حرصهم على العلم والتعليم، مشدداً على الطلبة بضرورة مواصلة الجهد والإجتهاد.

جاء في ترتيب المركز الأول على مستوى الإدارات التعليمية بالإسكندرية في امتحانات الفصل الدراسي الثاني من الشهادة الإعدادية 2018 من حيث نسب النجاح، المركز الأول إداراة الجمرك التعليمية بنسبة نجاح 98.5%، والمركز الثاني لإدارة العجمي التعليمية بنسبة نجاح 93.8%، والمركز الثالث لإدارة غرب التعليمية بنسبة نجاح 90.3%، والمركز الرابع لإدارة وسط التعليمية بنسبة نجاح بلغت 85.8%،والمركز الخامس لإداراة شرق التعليمية بنسبة نجاح بلغت 85.4%، والمركز السادس لإدارة المنتزة بنسبة نجاح بلغت 81.7%، والمركز السابع لإدارة العامرية التعليمية بنسبة نجاح بلغت 79.8%، والمركز الأخير لإدارة برج العرب التعليمية بنسبة نجاح بلغت 73%.

نتيجة محافظة الجيزة

اعتمد محافظ الجيزة، اللواء كمال الدالي، ظهر الأحد 27 مايو، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2018 بالمحافظة، بنسبة نجاح بلغت 81.99%، على مستوى كافة إدرات محافظة الجيزة التعليمية، وذلك بحضور الأستاذ إلهام إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وقد تفوقت إدارة الدقي من حيث نسب النجاح من بين سائر إدارات المحافظة الأخرى وقد حصلت على 92.94%، والمركز الثاني كان لإدارة الشيخ زايد التعليمية بنسبة نجاح 92.10%، والمركز الثال لإدارة أكتوبر التعليمية بنسبة نجاح 91.72%.

كانت امتحانات الإعدادية بالجيزة في فصلها الدراسي الثاني هذا العام، قد شهدت حصول 71 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في جميع المواد بمجموع كلي 280 درجة، وذلك من إجمالي عدد من قيدوا لأداء إمتحانات هذا العام والبالغ عددهم 141 ألف و62 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحاضرين منهم للإمتحانات 136 ألف و994 طالب وطالبة، وعدد الناجحين 112 ألف و320 طالب وطالبة.

أما بخصوص نسب النجاح في المواد فقد جاءت كالتالي، نسبة النجاح في اللغة العربية 89.35%، نسبة نجاح اللغة الإنجليزية 85.69%، نسبة نجاح الدراسات الإجتماعية 91.65%، نسبة نجاح مادة الرياضيات 88.28%، نسبة نجاح مادة العلوم 88.26%، نسبة نجاح مادة الحاسب الآلي 98.12%.

وقد ظهرت النتيجة الآن بالفعل على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والذي يوفر “دليل مصر” الرابط الخاص به في الأعلى، على أن تظهر رسمياً صباح الأثنين 28 مايو في المدارس.

نتيجة الشهادة الإعدادية آخر العام 2018 كل المحافظات