تراند اليوم : شاهدوا بالفيديو : شابة تركب الأمواج بالقرب من بركان

غزة-الخليج 365:

تحب الشابة الأمريكية ((30، أليسون تيل (‏Alison Teal‏) المغامرات، ولكنها عملت مؤخرا عملا استثنائيا بشكل عام ووفق معاييرها أيضا. أصبحت تيل للمرة الأولى، راكبة الأمواج عند أسفل بركان نشط، وبعد ذلك، نجحت في أن تسبح بضعة أمتار قليلة من اللهيب المنطلق من البركان. وبالمناسبة، لقد قامت بكل ذلك بينما كانت ترتدي البيكيني فقط.

حدث هذا النشاط الاستثنائي بالقرب من بركان هاواي بينما كان يرافقها مصوّر فيديو وافق على تصوير الحدث عن بعد. "كان هذا حلم حياتي"، قالت تيل التي نجت من الموت عندما حاولت الاقتراب من بركان عام 2011. "عندما اقتربت حينها، أصيبت من الصخور وكان عليّ الاختباء تحت الماء بسرعة. نظرت إلى الخلف وشاهدت موجة تقترب، وعندها هربت من منطقة الخطر". ولكن المحاولة الثانية تكللت بالنجاح ونجحت في السباحة قريبا من البركان وحتى أنها نجحت في توثيق ذلك بالفيديو.