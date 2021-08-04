تراند اليوم : مسلسل "عود أخضر" الحلقة 5 الخامسة .. مسلسل عود اخضر الحلقة 6 السادسة بجودة عالية

نعود معكم عشاق الدراما الخليجية لتقديم مسلسل عود أخضر عبر موقع البث المباشر شاهد نت التابع لمجموعة قوات ام بي سي ففي احداث الحلقة الماضية من مسلسل عود اخضر ظلت ليلى غاضبة مما حدث معها وإجبارها على تقديم برنامج قديم ورفض فكرة برنامجها الجديد.

وفي احداث عود اخضر روت ليلى مشكلتها لزوجها أحمد الذي شجعها على تقديم البرنامج والتخلي عن هواجسها.حنين شعرت بغضب من تقديم ليلى للبرنامج الذي كانت تقدمه مع أمها دلال وهو نفس الشعور الذي انتاب أسماء.

طارق أتم خطبته لريهام التي ضغطت على أمها من أجل قبوله وفرح بسام بشدة لخطبة صديقه.

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