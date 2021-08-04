تراند اليوم : مسلسل"عود اخضر" الحلقة 2 الثانية .. شاهد نت عود أخضر الحلقة 3 الثالثة بجودة عالية

نقدم لكم عشاق الدراما الخليجية والمصرية مسلسل"عود أخضر" الدراما خليجية المطهية بنكهة مصرية تبدأ أحداثها من أبوظبي، حيث تلاحق ح عود اخضر كايات لنماذج إنسانية مختارة من المجتمع الخليجي عموماً، وحكايات حب، وحكايات أخرى تثير أسئلة مجتمعية.

و تشكل دراما مسلسل عود اخضر محاور روائية ودرامية إشكالية، منها: عمل الشباب العربي في بلاد الغرب، ومسؤوليته تجاه وطنه وأهله، وتأثير المرض في حياتنا، واضطرارنا أحياناً للتعامل مع اختبارات الحياة القاسية، وسواها.

يشارك في المسلسل نخبة من نجوم الدراما الخليجية والعرب، منهم: إبراهيم الزدجالي، بدر آل زيدان، شيلاء سبت، جاسم النبهان، شذى سبت، وئام الدحماني، حمد الكبيسي، ونورا سيف، وعبير أحمد، وخديجة، وغيرهم، ومن مصر محمد عادل، والطفلة فرح. وهو من تأليف حصة الملا وإخراج طارق خليل.

ويمكنكم مشاهدة مسلسل عود أخضر من هنا متمنين لكم أجمل الاوقات وأحلاها.