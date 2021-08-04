تراند اليوم : العاب فرايف friv مغامرات جديدة ( أهمية العاب بنات ) العاب طبخ دورا

نتحدث لكم بمقالتنا هذه أطفالنا الاعزاء عن أهم إيجابيات العاب فرايف friv الشاملة لمجموعة فلاش العاب بنات فمن المعلوم أن للقراءة والتعلم أسلوبا مطورا فى ادارة هذه الأمور الحياتية التى هى جزء لا يتجزأ من التربية الحديثة خصوصا فى زماننا فالتعليم جزء من الحياة لا يتجزأ ولا ينفصل عنها ولكننا يمكننا القول أن سعيد الحظ هو من سعلم أطفاله بطريقه تجعل من التعليم أسلوبا تربويا يبنى المستقبل عليه بل وأحيانا قد يصل الأمر عند بعض الأطفال الى اتخاذ التعليم كطريقة من طريق التسلية والمرح فابتكار الطرق التعليمية الحديثة لا شك أنها قد تساعد الناس على التغلب على عسر القراءة.

عنصر صعوبة الانتباه والتركيز لهو من أهم وأصعب الأمور التى لا ينبغى تداركها أو الغفلة عنها ففى بعض الأبحاث الحديثة وجد الباحثون أن من أهم أسباب عسر القراءة هى صعوبة الانتباه واكتشف الباحثين أيضا أن صعوبة الانتباه كونها عنصرا أساسيا من أسباب تعسر القراءة. وقد أظهرت إحدى الدراسات المعسرين قرائيا قد تتحسن ملكة الفهم من خلال قراءتهم والتركيز على دورات الألعاب التالية التى تهتم ب العاب بنات ثقيلة على العمل. والسبب، هو أنه يعتقد الباحثون، أن الألعاب التي تتغير باستمرار تتغير معها البيئات الناسبة لكل لعبة والتى التي تتطلب التركيز الشديد.

إذا كانت العاب بنات بهذا القدر من التعليم الادراكى بل وتمى السلوك المعرفى والحالة الادراكية لدى البنات عموما والأطفال كذلك فلا ينبغى أن نهمل هذا الدور القوى الذى تقوم به تلك الألعاب بل لابد أن نساعد أطفالنا وبناتنا فى اعطائهم متسعا من الوقت اللازم فى توسيع الدراك اللغوية ومساحة التفكير لدى البنات من خلال وضعهم أما تلك الألعاب لفترة ولو بسيطة سندرك الفارق بعدها أن البنات التى كانت تعانى من صعوبة ولو بسيطة فى التركيز أو التمييز سنجد أن النتيجة تغيرت تماما .

إن الدراسات التى أجريت هى موثقة دوليا لا ينبغى التغافل عنها أو الاستهتار بها أو عدم الأخذ بالاعتبار بها ونحن أيضا لا نريد أن نأخذ بها بالكلية نظرا لطبيعتنا الشرقية الجميلة إلا أننا لابد وأن نأخذ فكرة ونعمل ها وهى ألا نتغافل عن الدور الكبير الذى تلعبة العاب بنات تلبيس وتؤثر به فى طبيعة البنات بل وتأسرها القوى فى المجال الأكاديمى والتعليمى .

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