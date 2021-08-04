تراند اليوم : ماهي اعراض الحمل ؟

وكالات-الخليج 365:

سأجيبك عن سؤال كيف اعرف اني حامل بأن اخبرك عن علامات الحمل الاولي والاكيدة والتي تظهر مبكرة جدا عندك وهذه الاعراض مؤكدة جدا وتحدث لائ امراءة حامل .

كل امرأة ترغب أو تسعى إلى الحمل يكون شغلها الشاغل هو معرفة أنها حامل من عدمه وتظل تبحث عن اى شيء كي يدلل لها على الحمل وكلنا يعرف إن النساء التي يرغبن في الحمل لا تستطيع الانتظار حتى تعرف أنها حامل من خلال الموعد المحدد للاختبار الحمل

يؤكد جميع أطباء النساء والتوليد إن البويضة عندما تصل إلى قناة فالوب تنتظر 24ساعة حتى يصل الحيوان المنوي ليخصبها وعندما يحدث الإخصاب تستغرق البويضة من3الى 4 أيام حتى تصل إلى الرحم وهنا يكون هرمون الحمل موجود في الدم ولكن لا يظهر في اختبار الحمل إلا عند موعد الدورة الشهرية وغيابها هو أول عرض من اعراض الحمل

يمكن للمرأة الحامل بقليل من التركيز اكتشاف الحمل بعد الإخصاب مباشرة وقبل موعد الاختبار من خلال العلامات والتغيرات التي تطرأ عليها واليك هذه العلامات .

علامات الحمل المبكرة

1- إلام الثدي وانتفاخه

إذا كنتى حاملا فسوف تشعرين بالأم في الثدي مع تورم وانتفاخ ,أيضا وتصير هذه المنطقة حساسا جدا أكثر من العادي وبالأخص منطقة الحلمات وهذا دليل قوى على وجود حمل واذا كنتى حاملا لأول مرة فسوف تلاحظين خطوت زرقاء على الثدي وهذه.

2- التشنجات

والتشنجات معناها إلام شديدة وتقلصات أسفل البطن مثل تلك التي تحدث قبل الدورة الشهرية فهي من أهم اعراض الحمل ,وتكون متكررة في أول الحمل .

3- الانتفاخ من اعراض الحمل

يعد الانتفاخ علامة من علامات الحمل التي لا يلتفت إليها معظم النساء فيحدث الانتفاخ ,نتيجة للتغيرات الهرمونية التي تحدث بعد الابضاة فتبطئ من عمل الجهاز الهضمي فيحدث الانتفاخ.

4- التعب والإرهاق من علامات الحمل

هل تشعرين بأنك مجهدا ومتعبه فالشعور بالتعب والإرهاق دون سبب واضح علامة من علامات الحمل لان بعض النساء تكون حساسة جدا لاى تغير هرموني فارتفاع, هرمون البرروجيسترون يجعلك تشعرين بالتعب والميل إلى النوم في أوقات لا تعتادى النوم بها.

5- الغثيان الصباحي

الغثيان الصباحي عرض أكيد من إعراض الحمل فمعظم النساء ,قد يحدث لهم غثيان عند الاستيقاظ من النوم ويكون مصحوب بالقيء ولكن بعد مرور 4 أسابيع من الحمل.

6- تغيرات في حاسة التذوق

قد تلاحظين تغيرات في حاسة التذوق لديك فان بعض النساء لا يستطعن تذوق الشاى أو القهوة أو طعم أشياء أخرى كن يرغبن بها وبعض النساء يشعرن بمرارة في الفم ,وهذه من اعراض الحملالحمل القليلة عند النساء.

7- التبول المتكرر من اعراض الجمل المبكرة

عندما ينغرس الحمل في الرحم ويبدأ إفراز هرمون الحمل ستلاحظين الرغبة الشديدة والمتكررة في دخول الحمام.

8- إلام الظهر

إلام الظهر المتكررة التي تحدث عندما تبذلين مجهود دليل على الحمل إذا كنتى لا تعانى من إلام في الظهر بطبيعتك .

9- الرغبة النهمة بالطعام من علامات الحمل

هي علامة متعارف عليها ولكن ممكن إن تكون هذه الرغبة النهمة في الطعام دليل على الحمل إذا صاحبها اى علامة أخرى من اعراض الحمل السابق ذكرها واحيانا تكون إشارة إلى نقص مادة غذائية معينة في جسمك.

10- تأخر الدورة الشهرية اهم اجابة عن كيف اعرف اني حامل

يعتبر تأخر الدورة الشهرية هو الدليل الأكيد وهو من اعراض الحمل وعلاماته الاكيدة عند النساء التي لديهم دورة منتظمة ويحدث هذا العرض بعد حدوث الحمل بثلاث أسابيع.

11- لون داكن في الهالة المحيطة بحلمة الثدي

إذا أصبحت الدائرة حول حلماتك قاتمة اللون، ربما تكون عملية الإخصاب قد نجحت، بالرغم من أن المسألة قد تتعلق أيضاً بخلل هرموني لا علاقة له بالحمل أو أنه من بقايا آثار حمل سابق.

12- ا لزيادة في الوزن من علامات الحمل المبكرة بعض النساء يحدث لهن زيادة في الوزن في وقت مبكر من الحمل، لذلك إذا كنت ترى زيادة مفاجئة في الحجم، قد يكون الحمل أحد الأسباب المحتملة.

13- ا لصداع ان الارتفاع المفاجئ للهرمونات في جسمك يمكن ان يسبب لك الصداع مع بداية الحمل. تفسيرات اخرى : الجفاف ،انسحاب مادة الكافيين من جسمك، واجهاد العين ، او امراض اخرى يمكن ان تكون مصدر للصداع المزمن أو المؤقت.

وهناك اعراض الحمل ألاخرى مثل نزول بعض قطرات, من الدم نتيجة انغراس الحمل في الرحم وتكون أحيانا

إفرازات بنية وقد يحدث تغيرفى حلمت الثدي فقد يغمق لونها عند بعض النساء مع الشعور, أحيانا بعدم الارتياح ومن علامات الحمل المبكرة جدا والاكيد هى الارتفاع فى درجة حرارة الجسم ,ولكن هذا العرض يحدث ولا تشعر به كثير من النساء .وبعض النساء ايضا يشعرن بعدم تقبل اى رائحة ولو كانت عادية مثل الصابون والشامبو .