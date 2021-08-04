تراند اليوم : اعراض الحمل خارج الرحم !!

من الطبيعى ان البويضة المخصبة بالحيوان المنوي تاخذ طريقها إلى الرحم، حيث تنغرس في بطانة الرحم ويستمر الجنين فى النمو . ولكن في حالة الحمل خارج الرحم (المعروف أيضا باسم الحمل البوقي)، تنغرس البويضة الملقحة خارج الرحم،و97 في المئة من حالات الحمل خارج الرحم تحدث في واحدة من قنوات فالوب، على الرغم من أنها يمكن أن يحدث أيضا في عنق الرحم،اوعلى المبيض أو في البطن.

اسباب الحمل خارج الرحم

عدوى أو التهاب فى قناة فالوب يمكن أن يؤدي إلى انسداد جزئي أو كلي.



إصابة سابقة أو إجراء العمليات الجراحية على الأنبوب قد تعيق حركة البيضة.



عملية جراحية سابقة في منطقة الحوض أو على الأنابيب يمكن أن يسبب التصاقات.



النمو غير الطبيعي أو عيب خلقي يمكن أن يؤدي إلى خلل في شكل الأنبوب.

استخدم اللولب كوسيلة لمنع الحمل، ثم حدث حمل يمكن أن يتسبب وجود هذا اللولب فى الرحم إلى حمل خارج الرحم.

اعراض الحمل خارج الرحم

النزيف مهبلي النزيف المهبليهو أمر شائع نسبيا وليس بالضرورة أن يكون علامة على وجود مشكلة خطيرة،غالبا ما يبدأ ويتوقف، ويمكن أن تكون البني المائي وداكنة اللون.ولكن يجب عليك طلب المشورة الطبية إذا واجهت ذلك لانه علامه من علامات الحمل خارج الرحم ألم البطن عادة ما تكون الم البطن منخفضا على جانب واحد. ويمكن أن تتطوير فجأة أو تدريجيا ويمكن تكون مستمرة أو تأتي وتذهب. الام البطن لها اسباب كثيرة لذلك لا يعني بالضرورة أن يكون لديك الحمل خارج الرحم. ولكن يجب عليك الحصول على المشورة الطبية ألم طرف الكتف ألم الكتف من اعراض الحمل خارج الرحم حيث تيدا بألم غير عادي حيث ينتهي كتفك ويبدأ ذراعك. ومن غير المعروف بالضبط ماذا يحدث، ولكن يمكن أن يكون علامة على وجود الحمل خارج الرحم مما يسبب بعض النزيف الداخلي، لذلك يجب عليك الحصول على المشورة الطبية على الفور إذا واجهت ذلك. عدم الراحة عند الذهب إلى الحمام قد تعانين من ألم عند الذهاب للتبول أو براز. قد يكون لديك أيضا اسهال بعض تغييرات على أنماط المثانة والأمعاء طبيعية أثناء الحمل، ويمكن أن يكون سبب هذه الأعراض التهاب المسالك البولية ومع ذلك، فإنه يجب طلب المشورة الطبية إذا كنت تواجه هذه الأعراض وانت حاملا. أعراض تمزق في بعض الحالات عندما يبدا الحمل فى النمو داخل قناة فالوب تجهد قناة فالوب لانها غير قادرة على استيعاب الجنين. وهذا ما يعرف بالتمزق وتعتبر هذه الحالة خطيرة جداوتستدعى عملية جراحية لإصلاح أنبوب فالوب في أقرب وقت ممكن. دلائل على وجود تمزق فى قناة فالوب

ألم حاد، مفاجئ وشديد في بطنك

شعور بالدوخه والاغماء

شعور بالمرض والتعب

شحوب الوجه