تراند اليوم : اعراض الحمل خارج الرحم !!

من الطبيعى ان البويضة المخصبة بالحيوان المنوي تاخذ طريقها إلى الرحم، حيث تنغرس في بطانة الرحم ويستمر الجنين فى النمو . ولكن في حالة الحمل خارج الرحم (المعروف أيضا باسم الحمل البوقي)، تنغرس البويضة الملقحة خارج الرحم،و97 في المئة من حالات الحمل خارج الرحم تحدث في واحدة من قنوات فالوب، على الرغم من أنها يمكن أن يحدث أيضا في عنق الرحم،اوعلى المبيض أو في البطن.
اسباب الحمل خارج الرحم
عدوى أو التهاب فى قناة فالوب يمكن أن يؤدي إلى انسداد جزئي أو كلي.
إصابة سابقة أو إجراء العمليات الجراحية على الأنبوب قد تعيق حركة البيضة.
عملية جراحية سابقة في منطقة الحوض أو على الأنابيب يمكن أن يسبب التصاقات.
النمو غير الطبيعي أو عيب خلقي يمكن أن يؤدي إلى خلل في شكل الأنبوب.
استخدم اللولب كوسيلة لمنع الحمل، ثم حدث حمل يمكن أن يتسبب وجود هذا اللولب فى الرحم إلى حمل خارج الرحم.
اعراضالحمل خارج الرحم
النزيف مهبلي
النزيف المهبليهو أمر شائع نسبيا وليس بالضرورة أن يكون علامة على وجود مشكلة خطيرة،غالبا ما يبدأ ويتوقف، ويمكن أن تكون البني المائي وداكنة اللون.ولكن يجب عليك طلب المشورة الطبية إذا واجهت ذلك لانه علامه من علامات الحمل خارج الرحم
ألم البطن
عادة ما تكون الم البطن منخفضا على جانب واحد. ويمكن أن تتطوير فجأة أو تدريجيا ويمكن تكون مستمرة أو تأتي وتذهب.
الام البطن لها اسباب كثيرة لذلك لا يعني بالضرورة أن يكون لديك الحمل خارج الرحم. ولكن يجب عليك الحصول على المشورة الطبية
ألم طرف الكتف
ألم الكتف من اعراض الحمل خارج الرحم حيث تيدا بألم غير عادي حيث ينتهي كتفك ويبدأ ذراعك.
ومن غير المعروف بالضبط ماذا يحدث، ولكن يمكن أن يكون علامة على وجود الحمل خارج الرحم مما يسبب بعض النزيف الداخلي، لذلك يجب عليك الحصول على المشورة الطبية على الفور إذا واجهت ذلك.
عدم الراحة عند الذهب إلى الحمام
قد تعانين من ألم عند الذهاب للتبول أو براز. قد يكون لديك أيضا اسهال
بعض تغييرات على أنماط المثانة والأمعاء طبيعية أثناء الحمل، ويمكن أن يكون سبب هذه الأعراض التهاب المسالك البولية ومع ذلك، فإنه يجب طلب المشورة الطبية إذا كنت تواجه هذه الأعراض وانت حاملا.
أعراض تمزق
في بعض الحالات عندما يبدا الحمل فى النمو داخل قناة فالوب تجهد قناة فالوب لانها غير قادرة على استيعاب الجنين. وهذا ما يعرف بالتمزق
وتعتبر هذه الحالة خطيرة جداوتستدعى عملية جراحية لإصلاح أنبوب فالوب في أقرب وقت ممكن.
دلائل على وجود تمزق فى قناة فالوب
ألم حاد، مفاجئ وشديد في بطنك
شعور بالدوخه والاغماء
شعور بالمرض والتعب
شحوب الوجه
كيف يتم تشخيص الحمل خارج الرحم؟
يتم تشخيص الحمل خارج الرحم من قبل الطبيب المعالج، الذي من المحتمل أولا إجراء فحص الحوض لتحديد مكان الألم، أو كتلة في البطن.
استخدام الموجات فوق الصوتية لتحديد ما إذا كان الرحم يحتوي على الجنين النامى
طبيبك قد يختبر أيضا مستويات هرمون البروجسترون بك لأن مستويات منخفضة يمكن أن يكون علامة على وجود حمل خارج الرحم. وبالإضافة إلى ذلك، طبيبك قد يفعل بزل الردبة المستقيمية الرحمية، وهو إجراء من شأنه أن ينطوي على إدخال إبرة في الفضاء في أعلى المهبل، خلف الرحم وأمام المستقيم. وجود دم في هذا المكان قد يشيرالى نزيف من قناة فالوب
كيف يتم التعامل مع الحمل خارج الرحم
لسوء الحظ، ليس هناك وسيلة للحفاظ على الحمل خارج الرحم. هناك العديد من الخيارات وكلها تتطلب المتابعة الدقيقة مع طبيبك
- الدواء
أصغر حالات الحمل خارج الرحم – حيث نبض قلب الجنين غير موجود، وقناة فالوب لا تتمزق – يمكن علاج الدوائى عليك الخضوع لاختبارات الدم المتابعة الهامة لضمان انخفاض مستويات هرمون الحمل إذا لم ينخفض مستوى اللهرمون الخاص بنسبة 15 في المئة على الاقل بين اليوم الرابع إلى اليوم السابع بعد العلاج، فهناك حاجة إلى جرعة ثانية. من المهم أن تتجنب الكحول وحمض الفوليك ومسكنات الالم مثل ايبوبروفين لضمان عمل الدواء بشكل صحيح. وخلال هذه العملية، التي يمكن أن يستغرق حوالي 4-6 أسابيع،يجب المتابعة. حسب بعض التقديرات، ما يصل الى 90 في المئة من حالات الحمل خارج الرحم يمكن علاجها بالأدوية وحدها إذا اكتشف مبكرا بما فيه الكفاية
جراحة المناظير.
وفي معظم الحالات الأخرى عندما يكون الدواء غير مناسب، قد يتطلب الامر الجراحة تحت التخدير العام لإزالة الحمل خارج الرحم. يمكن أن تجرى الجراحة باستخدام المنظارو يتم إدراجه من خلال فتحة صغيرة في البطن.فإنه يسمح للجراحين لرؤية الداخل من دون الحاجة إلى إجراء فتحات أكبر، بينما يتم استخدام الأدوات الجراحية لإزالة الحمل. في بعض الحالات التي تمزق قناة فالوب، كل أو جزء منه قد تحتاج إلى إزالتها. عادة ما تترك المرأة المستشفى في غضون 24 ساعة
فتح البطنفي بعض الأحيان هناك حاجة إلى شق أكبر لإزالة الحمل خارج الرحم.مضعفات الحمل خارج الرحم قد يؤدى الحمل خارج الرحم اذا تاخر تشخيصه الى انفجار قناة فالوب مما يؤدى الى استئصالها