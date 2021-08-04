تراند اليوم : الشاعر الجزائري شاكر بوعلاقي يصدر ديوانه مملكة العشاق و يهديه لروح الراحلة وردة الجزائرية

الجزائر-الخليج 365:

أصدر الشاعر وكاتب الأغاني الشرقية شاكر بوعلاقي اخيرا ديوانه الأول والذي يحمل عنوان مملكة العشاق من اصدار دار المعرفة بالف نسخة كطبعة اولية تضم 30 قصيدة بين طيات كتاب من 100 صفحة وامتزجت مواضيعه بين الغزل والحب والفراق والخيانة فكانت المرأة شغله الشاغل و الهامه الساحر فبانت القصائد عن موهبة نظرية وعن نتائج باهرة لبحث معمق واطلاع مستمر على الموروث الشعري والادبي الراقي لعمالقة الشعر ومن بين قصائده احببت من النساء الكثير – امراة خائفة من الحب – عد الى قلبي – سيدتي – عشقي الابدي .

وفي تصريح له للشاعر شاكر بوعلاقي اضاف انه بصدد السفر الى لبنان بغية تسجيل مجموعة قصائد بصوته في احد استوديوهات ملحن وموزع لبناني معروف واضاف كذلك انه ستجمعه أعمال مع فنانين وملحنين مصريين و لبنانيين في عالم كتابة الاغاني الشرقية وقد اهدى الشاعر شاكر بوعلاقي كتابه الاول لروح الراحلة وردة الجزائرية مقطف من الديوان

ألمح طيفك قادم نحوي يضيع مني

الطريق

وأسمع صوتك يرتعش جسدي

من لهفتي عليك وبيني وبينك

خيط رقيق

وأشتاق لعينيك لشفتيك

لنهديك كالنحل للرحيق