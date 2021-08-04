تراند اليوم : علاج ضعف الانتصاب !

وكالات-الخليج 365:

ضعف الانتصاب هو عدم القدرة على تحقيق أو استمرار الانتصاب لفترة ترضيك انت و زوجتك و يرجع ذلك لوجود أسباب نفسية أو عضوية أو كلاهما مما يؤدى الى عدم وصول كمية من الدم تكفى لحدوث الانتصاب , و لـ علاج ضعف الانتصابيجب عليك معرفة السبب أولا.

اسباب ضعف الانتصاب :

هناك عدة عوامل تساهم فى الاصابة بضعف الانتصاب منها اسباب عضوية تكون نتيجة بعض الامراض التى تصيب الرجل كمرض السكر , و منها اسباب نفسية و هى الاكثر انتشارا بين الرجال

الأسباب العضوية لـ ضعف الانتصاب :

أمراض القلب

تصلب الشرايين

ارتفاع نسبة الكوليستيرول

ضغط الدم المرتفع

مرض السكر

السمنة

الشلل الرعاش

المشروبات الكحولية

تضخم البروستاتا

الأسباب النفسية لـ ضعف الانتصاب:

قد لا تصدق أن العامل النفسى هو السبب الرئيسى لضعف الانتصاب و لكن هذه حقيقة فالعامل النفسى مؤثر جدا.