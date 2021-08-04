تراند اليوم : علاج ضعف الانتصاب !

- 1/2
- 2/2
وكالات-الخليج 365:
ضعف الانتصاب هو عدم القدرة على تحقيق أو استمرار الانتصاب لفترة ترضيك انت و زوجتك و يرجع ذلك لوجود أسباب نفسية أو عضوية أو كلاهما مما يؤدى الى عدم وصول كمية من الدم تكفى لحدوث الانتصاب , و لـ علاج ضعف الانتصابيجب عليك معرفة السبب أولا.
اسباب ضعف الانتصاب :
هناك عدة عوامل تساهم فى الاصابة بضعف الانتصاب منها اسباب عضوية تكون نتيجة بعض الامراض التى تصيب الرجل كمرض السكر , و منها اسباب نفسية و هى الاكثر انتشارا بين الرجال
الأسباب العضوية لـ ضعف الانتصاب :
- أمراض القلب
- تصلب الشرايين
- ارتفاع نسبة الكوليستيرول
- ضغط الدم المرتفع
- مرض السكر
- السمنة
- الشلل الرعاش
- المشروبات الكحولية
- تضخم البروستاتا
الأسباب النفسية لـ ضعف الانتصاب:
قد لا تصدق أن العامل النفسى هو السبب الرئيسى لضعف الانتصاب و لكن هذه حقيقة فالعامل النفسى مؤثر جدا.