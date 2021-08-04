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تراند اليوم : علاج ضعف الانتصاب !

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وكالات-الخليج 365:

ضعف الانتصاب هو عدم القدرة على تحقيق أو استمرار الانتصاب لفترة ترضيك انت و زوجتك و يرجع ذلك لوجود أسباب نفسية أو عضوية أو كلاهما مما يؤدى الى عدم وصول كمية من الدم تكفى لحدوث الانتصاب , و لـ علاج ضعف الانتصابيجب عليك معرفة السبب أولا.

 

 

اسباب ضعف الانتصاب :

هناك عدة عوامل تساهم فى الاصابة بضعف الانتصاب منها اسباب عضوية تكون نتيجة بعض الامراض التى تصيب الرجل كمرض السكر , و منها اسباب نفسية و هى الاكثر انتشارا بين الرجال

الأسباب العضوية لـ ضعف الانتصاب :

  • أمراض القلب
  • تصلب الشرايين
  • ارتفاع نسبة الكوليستيرول
  • ضغط الدم المرتفع
  • مرض السكر
  • السمنة
  • الشلل الرعاش
  • المشروبات الكحولية
  • تضخم البروستاتا

الأسباب النفسية لـ ضعف الانتصاب:

 

قد لا تصدق أن العامل النفسى هو السبب الرئيسى لضعف الانتصاب و لكن هذه حقيقة فالعامل النفسى مؤثر جدا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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