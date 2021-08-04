تراند اليوم : علاج ضعف الانتصاب عند الرجل !!

وكالات-الخليج 365/الضعف الجنسى حالة من الحالات المرضية الشائعة في نسبة من الذكور و بالتحديد كبار السن بداية من سن الستين ، حيث تقل القدرة على الأداء الجنسى و تتضمن أعراض مثل ضعف الانتصاب أو عدم الشعور بالرغبة الجنسية.

ولكن لا تعتبر الحالة مرضية إلا إذا استمرت لأسابيع أو شهور ، عندئذٍ يقوم الطبيب بالتشخيص أما ما دون ذلك من حالات فردية عارضة لا تندرج تحت التشخيص المرضي ويمكنك ارسال استشارتك الطبية لأطبائنا .

و بالرغم من أن هناك الكثير من الأدوية الطبية للعلاج إلا أن معظم الرجال يفضّلون الوصفات الطبيعية لأنها بالطبع أكثر أماناً و فاعلية و أقل في الآثار الجانبية ، و أيضاً متداولة و مُتعارف عليها منذ قديم الزمن .

وصفات طبيعية مستخدمة فى علاج الضعف الجنسى فى الرجال

نبات الجنسنج

و بالتحديد “الجنسنج الأحمر” يُطلق عليه “الفياجرا الطبيعية” حيث أثبتت الدراسات أن من أهم فوائد الجنسنج أن له قدرة هائلة على تحسين الوظائف الجنسية ، و يمكن تناوله إما بتجفيف جذور النبات و تحويلها إلي بودرة مجففة تضاف إلى الشاي ، أو على هيئة أقراص من المكملات الغذائية المتداولة.

فول الصويا

يحتوي على مادة “DHEA ” التي تساعد على زيادة نسبة هرمونات الذكورة و بالتحديد هرمون التستوستيرون لدي الرجال الذي يعمل على زيادة الرغبة و قوة الانتصاب و بالتالي يُحسّن من القدرة الجنسية و يساعد على علاج الضعف الجنسى .

الأطعمة التى تحتوي على “الأرجنين”

“الأرجنين” هو حمض أميني موجود بالعديد من الأطعمة التى نتناولها يومياً مثل : اللحوم بأنواعها و خاصة الدجاج ، البقوليات مثل فول الصويا ، الفول السوداني و المكسّرات ، منتجات الألبان ، و الأطعمة البحرية ، و بعض النباتات كالسبانخ.

كل هذه الأطعمة غنيه بهذا الحمض الأميني الذي له دور فعّال في علاج الضعف الجنسى و تحسين الدورة الدموية و زيادة تدفّق الدم ، و لكن لا يُنصح به لمن يتعاطون أدوية الذبحة الصدرية و الضغط و الفياجرا لأنه قد يتفاعل معهم و يؤدي لأضرار صحية.

الجرجير

يُستخدم الجرجير منذ قديم الزمن – في العصر الرومانى خاصةً – لزيادة النشاط الجنسى للرجال ، حيث وجدت الدراسات حديثاً أنه يزيد من مستويات هرمون “التستوستيرون” ، و نسبة الحيوانات المنوية ، لذلك يُستخدم الجرجير كمصدر طبيعي للخصوبة لدي الرجال.

عصير الرمّان

يحتوي الرمّان على مواد تشبه الهرمونات الجنسية مما يساعد على زيادة القدرة و الرغبة الجنسية هذا بجانب أنه غني بمضادات الأكسدة التى تحمي من أمراض القلب و ارتفاع ضغط الدم و السرطان.

الجنكة

الاستخدام الشائع لمستخلص نبات الجنكة هو تحسين القدرات الذهنية والمعرفية ، و زيادة التركيز و النشاط ، ولكن من إحدي فوائده أيضا رفع القدرة الجنسية و علاج الضعف الجنسى.

عشبة اليوهمبي

تحتوي على مادة اليوهمبين التى تزيد من تدفق الدم و تحسين الدورة الدموية و زيادة القدرات الجنسية و لكنها غير آمنة و يُنصح بعدم تناولها لأن لها الكثير من الأضرار مثل صعوبة التنفس ، الشلل ، أمراض القلب ، النزيف ، الفصام و الهلاوس ، تضخم البروستاتا و فشل الكبد و الكلي.

طرق أخري و نصائح إضافية

الوخز بالإبر الصينية

يُستخدم الوخز بالإبر الصينية منذ قرون لعلاج الضعف الجنسى لدي الرجال و قد أثبت أهميته و فعاليته لدي نسبة كبيرة من الرجال.

الحفاظ على العادات الصحية

مثل : المشي يومياً لمسافات طويلة ، ممارسة الرياضة ، تقليل الوزن ، الحدّ من الأطعمة الغنية بالكوليسترول ، التوقف عن التدخين

العمليات الجراحية

باستخدام عدة أجهزة و تقنيات لزيادة تدفق الدم إلى الأعضاء الجنسية و تحسين الوظائف الجنسية.