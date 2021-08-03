تراند اليوم : نتائج الثانوية العامة 2021 التوجيهي فلسطين

أعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2021 ونسبة النجاح في المحافظات الشمالية في الثانوية العامة بالفرع العلمي 89.1 % والفرع الريادة والأعمال 70.8 % والفرع الأدبي 67.9% والفرع الصناعي 69.8%.

وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي، إن النتائج جاءت في أجواء تميزت بالنزاهة رغم الاوضاع الخاصة التي عاشتها فلسطين بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة، وتم تنفيذ امتحان نتائج الثانوية العامة خارج الوطن بالتزامن مع الداخل وسط اجراءات احترازية وأجواء خاصة.

وتقدمت وزارة التربية بالتهنئة للناجحين في الثانوية العامة متمنية لهم مزيد التقدم والنجاح.

وأطلقت وزارة التربية منصة خاصة لنشر نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2021 ويمكن الوصول إليها ( www.psge.ps ).