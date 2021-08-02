تراند اليوم : تمساح يخطف طفلاً من قارب ويلتهمه في الفلبين

مانيلا/ الخليج 365

لقي طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، حتفه بعدما قنصه تمساح مياه مالحة من مركب في جنوب الفلبين، في ظل ازدياد هجمات هذه الزواحف في المنطقة، حيث يتقلص موطنها الطبيعي.

حيث كان الطفل على متن المركب مع اثنين من أشقائه أكبر منه سنا بالقرب من بلدة بالاباك، حيث تكثر هجمات التماسيح، عندما تم جره إلى المياه.

وراح الوالد يبحث عن ابنه طوال الليل لكن بلا جدوى وعثر صياد على بقايا من الطفل في الوحل في وقت متأخر من يوم الاثنين، بحسب ما أفاد تقرير للشرطة.

ويؤدي التطور العمراني في الفلبين، حيث يزداد عدد السكان، إلى تقلص مواطن التماسيح التي باتت تعيش في مستنقعات تزداد ضيقا.

وأسفر الوضع القائم عن عدة حوادث لقي فيها أشخاص حتفهم أو تعرضوا لإصابات بسبب تماسيح.

وأوضح المتحدث باسم المجلس الحكومي المعني بالحفاظ على البيئة في جزر بالاوان،جوفيك بابيلو، التي تنتمي إليها بالاباك: "نشهد كل سنة منذ العام 2015 هجمات للتماسيح.

ويعد تمساح المياه المالحة أكبر الزواحف في العالم، وقد يصل طوله إلى ستة أمتار ووزنه إلى طن.

وتزخر جزر بالاوان، الذي يطلق عليها اسم "الحدود الأخيرة"، بثروة حيوانية ونباتية كبيرة، لكنها باتت ترزح تحت وطأة التطور العمراني العشوائي.