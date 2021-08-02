الاكثر متابعة اليوم - سعر جمسبوت هيفا وهبي الخيالي – صورة

نشرت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي صورة جديدة لها ظهرت فيها بالجمبسوت الذهبي من دار الكسندر فوتييه Alexandre Vauthier من مجموعة ربيع وصيف 2021 وسعره حوالي 7200 دولار أميركي.

واختارت معه حذاء ذو كعب عال باللون الأحمر Dance Knife Leather Pumps من دار بالانسياغا ويصل سعره الى حوالي 1405 دولار أميركي.

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مجموع ما ارتدته هيفا في جلسة تصوير واحدة فقط تبلغ 8605 دولار أي ما يعادل 163500 مليون ليرة لبنانية بعدما وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 19 ألف ليرة لبنانية بعدما كان الدولار في لبنان قبل تفجير مرفأ بيروت والتطورات السياسية الصعبة 1500 ليرة لبنانية فقط.

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تعرّضت لإنتقادات كثيرة بسبب هذا المبلغ الخيالي على يوم واحد أو لأجل جلسة تصوير واحدة فقط، وطالبها البعض بالنظر إلى وضع بلدها وشعب لبنان حيث أنها لم تتبرع بفرنك واحد مقابل كل التبرعات الكبيرة التي تقدمت بها النجمة اللبنانية إليسا منذ تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب – أغسطس حتى يومنا هذا، بالإضافة إلى البوب ستار اللبناني رامي_عياش الذي يؤمن الأدوية لكل محتاج حتى لو اضطر إلى السفر للخارج.

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هيفا لم تسرق أموال الشعب ومن حقها التصرف بأموالها كيفما تريد حتى لو اشترت فستانًا بـ 100 ألف دولار، وربما تتبرع سرًا للمحتاجين، والهجوم الذي تتعرض له بسبب سعر ثيابها يتعرض له كل من عاصي_الحلاني وعائلته وكذلك راغب_علامة وعائلته حيث أنهم يمضون أغلبية أوقاتهم خارج لبنان وينشرون صورًا تظهر الرفاهية التامة التي يعيشون1 فيها في ظل تدهور الوضع الإقتصادي في لبنان.

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طالما أن النجوم لم ينهبوا الأموال العامة وثرواتهم جاءت نتيجة جهودهم الشخصية فلا يحق لأي أحدٍ التدخل بحياتهم الشخصية أو المادية، وعلى الأغلبية صب غضبها على الطبقة السياسية الفاسدة التي تولت الحكم منذ أكثر من 30 عامًا ولا تزال حتى الآن مع كل من انضم لها من جهات سياسية متعددة.