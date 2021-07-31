تراند اليوم : 10 فوائد مذهلة ستجعلك تعشق البامية

واشنطن - الخليج 365

رغم أن معظم الناس يتناولون #البامية إلا أن كثيرين لا يعرفون الفوائد العظيمة لهذا النوع من #الخضراوات الموسمية والتي تتوافر بشكل كبير في فصل الصيف.

وتعد البامية كنزاً يحتوي على العديد من #العناصر_الغذائية المفيدة و #الفيتامينات الهامة للجسم.

وإليكم فيما يلي 10 فوائد ستجعلكم تعشقون البامية وتحرصون على تناولها باستمرار، حسب ما جاء في موقع "كير 2" المعني بالصحة:

1- مكافحة مرض السكري

تساعد البامية في منع الإصابة بداء #السكري وذلك بفضل العناصر الغذائية والألياف الموجودة بها والتي تعمل على تنظيم نسبة #السكر_في_الدم ، كما أن دراسة تركية أكدت مؤخراً أن بذور البامية المحمصة تساعد في خفض نسبة السكر بالدم مساهمة في علاج مرض السكري.

2- علاج الخمول والتعب

أكدت البحوث أن البامية تحتوي على نوعين من #مضادات_الأكسدة يرفعان من نسبة الغليكوجين في الكبد، والغليكوجين هو الوقود الذي يسمح للجسم بالعمل، وبالتالي يمنع التعب والخمول، ويضمن الحيوية والنشاط.

3- خفض الكوليسترول الضار

تساعد البامية في خفض مستويات #الكوليسترول السيئ بالجسم وذلك بفضل احتوائها على الألياف ومضادات الأكسدة.

4- كبح الشهية

لاحتوائها على كمية وفيرة من الألياف، تساعد كمية قليلة من البامية في #كبح_الشهية لساعات وبالتالي #فقدان_الوزن غير المرغوب فيه.

5- خفض خطر الإصابة بأمراض الكبد

أثبتت أبحاث أجريت على مجموعة من الفئران أن تناول البامية يمنع تطور مرض الكبد الدهني ويحافظ على #صحة_الكبد، وذلك لاحتوائها على مركبات الفلافونويد والتي تساعد على تنظيم الغلوكوز واستقلاب الدهون من خلال البروتينات في الكبد.

6- منع نقص الكالسيوم

تمنحك وجبة البامية 51 ملغ من #الكالسيوم وهو القدر المطلوب والذي يحتاجه جسمك، لتحسين صحة العظام، وتنظيم #ضغط_الدم، وتحسين #صحة_القلب وخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

7- تحسين النظر

تحتوي البامية على بيتا كاروتين وفيتامين A، وهما عنصران ثبتا أهميتهما في تحسين النظر والمحافظة عليه.

8- تخفيف التوتر

تتميز بذور البامية بخصائص مضادة للإجهاد، فهي تحد من #التوتر وبالتالي تقلل من خطر #السمنة والسكري.

9- خفض خطر الإصابه بالسرطان

لاحتوائها على بروتين الليكتين، تمنع البامية نمو #سرطان_الثدي كما تساعد في التخلص مما يصل إلى 72% من الخلايا السرطانية بالجسم.

10- تعزيز المناعة

تلعب البامية دوراً حيوياً في #تقوية_الجهاز_المناعي بالجسم، وذلك بفضل احتوائها على خصائص مضادة للأكسدة تحارب الجذور الحرة المسببة للأمراض، هذا بالإضافة إلى احتوائها على فيتامين A وC الهامين للجسم.