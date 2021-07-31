تراند اليوم : إمام المسجد الحرام "الشريم" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة عن اليهود .. فماذا قال بها؟

الرياض - الخليج 365

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة للشيخ السعودي " سعود الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام والتي اشعل بها الانترنت.

وقال الشريم في تغريدته ما يلي :" “من مالت عاطفته لليهود ضد المسلمين ، فإنما هو يلبس بعض لبوسهم ، كما ذكر الله ذلك عن اليهود “ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا”.

تغريدة الشريم “الخطيرة” تأتي في خضم حملة تشنها بلاده بلا هوادة على الإخوان المسلمين وحركة حماس ، في الوقت الذي تتقارب فيه مع إسرائيل.

فهل أراد الشيخ الشريم – أن يبرئ نفسه أمام الله من تقارب بلاده مع إسرائيل ؟

تغريدة الشريم السابقة لاقت آلاف الاعجابات، وأعادها آلاف آخرون ، وسط سيل من التعليقات المثنية علىها .

وفيما يلي بعض التعليقات على تغريدة الشريم : -

حيث كتب أحد المعلقين: جزاكم الله خيرا شيخنا الجليل ، اللهم احشرهم معهم في جهنم ، اللهم آمين”.

وتساءل آخر: “ومن ذا الذي تميل اليهم عاطفته إلا قلب زائغ؟”.

وقال ثالث ساخرا: “لو جمعت الوافدين المسلمين الى هذا البلد المبارك ، وأعطيتهم مجموعة من الألعاب النارية ، لحرروا غزة”.

من ناحية اخرى علّق الشيخان السعوديان؛ محمد العريفي، وعائض القرني، على الأزمة التي يشهدها الخليج.

وقال العريفي في تغريدته الوحيدة عن الأزمة الخليجية: "اللهم أسبغ علينا نعمتك ظاهرة وباطنة، وارزقنا وولاة أمرنا التوفيق لكل خير، ووحد قلوبنا على ما يرضيك عنا، وزدنا أمنا وأمانا، وخيرا وإيمانا".

وأرفق العريفي تغريدته بصورة تجمع الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن نايف، وولي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وبتغريدة مشابهة، نشر الداعية عائض القرني صورة الملك وولي عهده، وولي ولي عهده، وعلق عليها: "اللهم وفّق مليكنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده لما تحب وترضى، واحفظ مملكتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن".