تراند اليوم : القبض على الممثل المصري طارق النهري المشارك في مسلسل “عفاريت عدلي علام”

القاهرة ـ الخليج 365

في الحلقة السادسة عشرة من مسلسل “عفاريت عدلي علام” الذي يقوم ببطولته الفنان الكبير عادل إمام وهالة صدقي وغادة عادل ويذاع على “أم بي سي مصر”، ألقت قوات الأمن القبض على الفنان طارق النهري، الذي يجسد دور شوقي، بتهمة الفساد والتربح، وعدد آخر من التهم.

والمثير في الأمر أنه بعد ساعات من انتهاء الحلقة، ألقت قوات الشرطة المصرية القبض على الفنان طارق النهري، لهروبه من حكم بالمؤبد، بمنطقة السيدة زينب في القاهرة، وهو محتجز في قسم السيدة زينب، ويجهز للمعارضة على الحكم الصادر ضده بالمؤبد صباح الاثنين.

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعض التعليقات الطريفة على حبس الفنان، فالبعض منهم قال “عادل إمام هو السبب في حبسه وفكر الشرطة أن عليه حكما بالمؤبد”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يلقى فيها القبض على “النهري” المعروف عنه نشاطه السياسي، إذ اتهم من قبل بالتورط في أحداث حرق المجمع العلمي وأودع خلف القضبان 15 يومًا على ذمة القضية.

أيضًا ألقي القبض على النهري في أحداث مجلس الوزراء التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير، وبالتحديد في شهر ديسمبر من العام 2011، والتي خرج فيها متظاهرون يطالبون بإسقاط حكومة الدكتور كمال الجنزوري وقتها.

واتهم “النهري” بالتورط في تلك الأحداث وتم حبسه أيضًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وفور خروجه من السجن صرح بأنه يفكر في اعتزال مهنة التمثيل والسفر خارج مصر، وعبر عن شعوره بوقوع ظلم شديد عليه في تلك القضية وقتها.

في عام 2008 قضت محكمة جنح بولاق أبو العلا أيضًا بحبس “طارق” ثلاث سنوات مع الشغل، وذلك لاتهامه في قضية نصب على مجموعة من الشباب كان وعدهم بتسهيل سفرهم إلى سويسرا وبريطانيا مقابل حصوله على مبلغ مالي كبير منهم.

وقام النهري وقتها بعمل استئناف على الحكم، وسدد غرامة قدرها 10 آلاف جنيه