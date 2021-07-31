تراند اليوم : فقط 7 نساء حول العالم يحق لهن ارتداء الأبيض أمام البابا.. من هن؟

الفاتيكان - وكالات - المشرق نيو

في حين ينبغي على النساء اللواتي يزرن البابا ارتداء الأسود، تسمح مادة في البروتوكول ناشئة عن تقليد مسمى “امتياز الأبيض” لسبع نساء فقط حول العالم بارتداء الأبيض.

ولفتت الصحف الايطالية الى ان الزيارة الأولى التي أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعقيلته ميلانيا للبابا فرنسيس، جذبت اهتمام الصحافة الدولية لأسباب متنوعة.

فالمعلّقون يرصدون أقلّ تعبير عن الاختلاف في وجهات النظر بشأن المخططات السياسية أو الاقتصادية. لكنهم لم يتوقفوا عند هذا الحد، وكتبوا الكثير عن اختيار السيدة الأولى وابنة الرئيس إيفانكا لثيابهما.

والجدير بالذكر ان الكرسي الرسولي لم يعد يفرض لباساً معيناً لكنه يقترح بوتوكولاً لزيارات الدولة التي يجريها المسؤولون الكبار في المسكونة، ولزيارات رجال الدين والصحافيين والمؤمنين الذين يستقبلهم الحبر الأعظم في مقابلات خاصة.

في زيارة الوفود الرسمية، يفرض البروتوكول على النساء ارتداء ثوب أسود طويلٍ عالي الياقة وبكمين طويلين مع غطاء أسود للرأس.

مع ذلك، ولأسباب تاريخية، تتمتع بعض الملكات الكاثوليكيات أو العاهلات الكاثوليكيات القرينات بالحرية لاستخدام الأسود لكنهنّ يستفدن من “امتياز الأبيض” المخصص لهنّ بموافقة البابا، حالياً، لا تتمتع سوى أربع ملكات وثلاث أميرات كاثوليكيات، زوجات ملوك أو عُهّال فخريين أو أمراء، بـ“امتياز الأبيض”، وهنّ:

باولا روفو دي كالابريا، زوجة ألبير الثاني البلجيكي، الملكة السادسة للبلجيكيين من سنة 1933 لغاية سنة 2013.

ماتيلد دوديكيم داكوز، زوجة فيليب البلجيكي، ملكة البلجيكيين السابعة والحالية.

ليتيسيا أورتيس روكاسولانو، زوجة فيليب السادس الإسباني، ملكة إسبانيا القرينة منذ سنة 2014.

صوفيا من اليونان، زوجة خوان كارلوس الأول الإسباني، ملكة إسبانيا القرينة منذ سنة 1975 ولغاية سنة 2014.

مارينا ريكولفي دوريا، زوجة أمير نابولي فكتور إيمانويل من سافوي، أميرة نابولي، دوقة سافوي.

ماريا تريزا ميستر، زوجة دوق لوكسمبورغ الأكبر هنري، الدوقة الكبرى القرينة للوكسمبورغ، دوقة ناسو، أميرة بوربون-بارما.

شارلان ويتستوك، زوجة أمير موناكو ألبير الثاني، أميرة موناكو القرينة.

بحسب التقليد، تضع ملكات إسبانيا مشطاً يسمى peineta تحت الطرحة البيضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن التقليد الذي يوصي بارتداء ملابس داكنة اللون في حضرة الحبر الأعظم يهدف إلى تكريم وظيفته أكثر منه الشخص الذي يجسده، ولكن، لم يعد هذا التقليد مطلقاً بدليل أن البابوات استقبلوا خلال السنوات الأخيرة عدة رئيسات دول أو زوجات رؤساء دول لم يرتدين الأسود، على سبيل المثال، استقبل البابا يوحنا بولس الثاني ماري روبنسون، الرئيسة السابقة لجمهورية إيرلندا وكانت ترتدي اللون الأخضر، بدوره، استقبل البابا بنديكتس السادس عشر الرئيسة الإيرلندية السابقة ماري ماكليز التي كانت مكشوفة الرأس.

كذلك، شاركت السيدة الأولى السابقة للاتحاد السوفياتي السابق، رايسا غورباتشوف، بلباس ملوّن في كافة مقابلاتها مع يوحنا بولس الثاني، أما زوجة رئيس الكاميرون فهي كثيراً ما تخرق البروتوكول، لكنها تحظى دوماً مع زوجها باستقبال حارّ من البابا. ويذكر أن الملكات والأميرات اللواتي يحظين بـ “امتياز الأبيض” يخترن مراراً عدم ممارسة هذا الحق، بل يرتدين الأسود في بادرة احترام للأب الأقدس.