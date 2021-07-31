تراند اليوم : صور- ما هي الآثار الرومانية التي عثر عليها أثناء تجريف منزل السفير القطري بغزة؟

غزة- خاص الخليج 365:

عثر مواطنون في مدينة غزة مساء اليوم على مجموعة من الحجارة الأثرية والقطع الرخامية والفخارية، تعود للعصر الروماني على شاطئ البحرالمتوسط قبالة مدينة غزة غرباً، تعود لآلاف السنين أثناء القيام بأعمال حفر وتجريف في المنطقة القريبة من منتجع الشاليهات، وذلك لبناء بيت السفير القطري في غزة قرب المهبط..

وقد توجه الى مكان الاكتشاف افراد من وزارة السياحة والآثار، لمعاينة المكتشفات التي تم استخراجها عن عمق يزيد عن 9 أمتار، وتم إجراء دراسات ومعاينات أولية من الطواقم المختصة التي بينت أن أحد تلك المكتشفات أسنان لحيوانات، وعظم وحجارة وفخار.

صور الآثار