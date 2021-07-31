تراند اليوم : برنامج "بعد الضُهر" بصمة جديدة في البرامج الحوارية الفلسطينية

برنامج "بعد الضُهر" بصمة جديدة في البرامج الحوارية الفلسطينية

رام الله / الخليج 365

استطاع برنامج "بعد الضُهر" الذي يقدمه الفنان الكوميدي، محمود رزق على شاشة فضائية النجاح، أن يحقق نجاحاً مبهراً، ويستحوذ على نسبة مشاهدة عالية ضمن الدورة البرامجية الفلسطينية لشهر رمضان المبارك .

فكرة البرنامج الجديدة على المجتمع الفلسطيني، بما يتضمنه من وجبة إعلامية دسمة خلال الشهر الفضيل، دفعت الآلاف للبحث عن حلقاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

فعلى مدار 40 دقيقة يستضيف البرنامج في كل حلقة شخصية سياسية، أو فنية، أو أحد رجال الأعمال المهمين، بالإضافة إلى شخصيات اعتبارية في المجتمع.

روح الفكاهة لا تغيب عن البرنامج، فشخصية رزق الذي عرفه المشاهدون في العديد من المسلسلات الدرامية، والبرامج الكوميدية، كان لها الأثر الأكبر على إضفاء جو من الكوميديا، الممزوج بالصراحة وجرأة الطرح والأسئلة دون أية حواجز.

وحول ذلك يقول رزق إنه " سعيد جداً بالنجاحات التي يحققها برنامج "بعد الضُهر"، خاصة أنه يستهدف شخصيات يرغب الجمهور بالتعرف عليها عن قرب ".

وأضاف أن " النجاح الحقيقي هو لفضائية النجاح ممثلة بمديرها العام السيد غازي مرتجى ، التي وفرت جميع الإمكانيات لظهور البرنامج بشكله الحالي، بالإضافة الى الطاقم الذي سعدت بالعمل معه، خاصة المخرج أحمد موقدي".

ولفت إلى أنه استضاف العديد من الشخصيات منذ بداية البرنامج، كرجل الأعمال منيب المصري، والنائب في المجلس التشريعي مصطفى البرغوثي، وكذلك الفنان شادي البوريني، والناطق باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري والممثلة منال عوض وغيرهم.

والجدير بالذكر ان فضائية النجاح تلاقي صعوداً ممتازاً على الساحة الفلسطينية الاعلامية لما تقدمه من محتوى جديد ومميز للمشاهد الفلسطيني كان ابرزها برنامج حبطرش الكوميدي الذي يقدمه عبر شاشتها الفنان رزق .

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