تراند اليوم : غادة عبدالرازق: سأترشح لعضوية البرلمان وسأعتزل التمثيل

القاهرة ـ الخليج 365

قالت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق إنها سعيدة بالنجاح الذي حققه مسلسلها “أرض جو” رغم كل الحاقدين على المسلسل والمساعي لإسقاطه.

غادة قالت إنها لا تعرف سبب هجوم المضيفات عليها، وأكدت أن أصدقائها بالمطار أعجبوا بالمسلسل، مشيرة إلى أنهم لو يرون أي اساءة فليلجأوا إلى القانون ويحصلون على حقهم.

الفنانة المصرية قالت إن المسلسل حقق نسبة مشاهدات عالية، وأنها قدمت عدد من الوجوه الجديدة التي تتمنى أن يصبحوا نجوم في المستقبل، وأشادت لموهبة الفنان أحمد مالك.

الفنانة المصرية قالت إنها لا تفكر في الزواج حاليا ولا تهتم بالشائعات التي تلاحقها، وأكدت أنها تقضي وقت فراغها مع ابنتها التي أصبحت مديرة أعمالها وحفيدتيها.

غادة فجرت مفاجأة في حوار لها مع صحيفة “الوطن” وأشارت إلى أنها ستترشح لتصبح نائبة في البرلمان في الدورة المقبلة عن دائرة كفر صقر في محافظة الشرقية.

غادة قالت إنها لو نجحت ستعتزل التمثيل، وستقوم بهذا الدور الاجتماعي، وأنها اتخذت القرار وستستعد له فور انتهاء تصوير مسلسل “أرض جو”.