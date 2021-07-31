تراند اليوم : شاهد الفيديو : عصام الحضري يعصب على رامز جلال في برنامج رامز تحت الأرض

شاهد الفيديو : عصام الحضري يعصب على رامز جلال في برنامج رامز تحت الأرض

القاهرة / الخليج 365

عاش عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب المصرى لكرة القدم لحظات عصيبة حينما حل ضيفا على الحلقة 12 من برنامج رامز تحت الأرض الذى يقدمه الفنان رامز جلال .

ويعد برنامج رامز تحت الأرض، المذاع على فضائية ام بي سي مصر استكمالًا لسلسلة برامج المقالب التي أعدها رامز جلال خلال أشهر رمضان، خلال السنوات الماضية، وهي «رامز بيلعب بالنار»، «رامز توت عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز قلب الأسد» و«رامز واكل الجو».

وتقوم فكرة البرنامج بدعوة عدد من مشاهير الكرة والفن والإعلام لتصوير برنامج في الصحراء، وأثناء الطريق يدخلون في منطقة رملية تشبه المستنقع، وفجأة تغرق السيارة بمن فيها في هذه الرمال، وعندما يحاولون الخروج من هذه الرمال، تخرج حيوانات من تحت الأرض عن طريق استخدام المؤثرات البصرية الحديثة، وهنا يصبح الضيف محصورا بين الرمال وبين هذه الحيوانات المفترسة، وهنا تتفاوت ردود فعل الضيوف .

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