تراند اليوم : بالفيديو: بنطلون وائل كفوري" يفضح برنامج "رامز تحت الأرض"

الخليج 365/

تسببت حلقة الفنان اللبناني وائل كفوري في “رامز تحت الأرض” في وضع علامات استفهام لدى بعض المشاهدين، الذين أكّدوا أنّ المقلب مركّب وشكّكوا بمصداقية البرنامج.

حيث ظهر وائل في بداية المقلب، وهو داخل السيارة ببنطلون جينز أزرق، فيما ظهر في آخر المقلب وهو يتحدث الى رامز ببنطلون أسود، ما أثار تساؤلات المشاهدين.

إلّا أنّ البعض اعتبر أنّ جينز وائل الأزرق، تحوّل الى أسود بعد نزوله في الرمال المتحركة، فيما أكّد البعض الآخر أنّ المقلب مركّب، والفنان اللبناني غيّر بنطلونه.

و أوضحت قناة "mbc مصر" على صفتحها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو يوضح حقيقة أزمة "بنطلون" الفنان وائل كفوري في برنامج "رامز تحت الأرض"، حيث انتشر في الآونة الأخيرة أن كفوري قد بدل البنطلون أثناء الحلقة.