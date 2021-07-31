تراند اليوم : تحذير هام للمدخنين في ظل إنتشار فيروس "كورونا"

وكالات/ الخليج 365

جددت المنظمة العالمية للصحة، اليوم الأربعاء، تحذيرها للمدخنين في ظل إنتشار فيروس "كورونا" المستجد، الذي أودى بحياة أكثرمن 37 ألف شخص في العالم حتى هذه اللحظة.

وأكدت المنظمة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أن التدخين بكل أنواعه، سواء كان سجائر أو أرجيلة، يزيد من فرص إصابة المدخن بفيروس كورونا ونقل العدوى للآخرين.

وأوضحت أن وضع اليد على الفم خلال التدخين من الممكن أن يؤدي إلى نقل الفيروس داخل الجسم، مشيرة إلى أن تبادل السجائر يمكن أن ينقل المرض أيضا بين المدخنين، مشيرة الى أن التدخين يضعف الجهاز التنفسي، مما يعزز فرص الإصابة بفيروس كورونا، خصوصا أن المرض يهاجم الرئتين على وجه التحديد.

ودعت المنظمة الدولية المدخنين إلى وقف التدخين فورا في ظل إنتشار الفيروس، من أجل الحفاظ على صحتهم وصحة الأشخاص المحيطين بهم، قائلة إن "هذا هو الوقت المناسب للتخلص من هذه العادة".