تراند اليوم : 22 دولة لم تسجل إصابات بفيروس كورونا تعرف عليها!

لندن/ الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الثلاثاء، انه لم يعد في العالم حاليا سوى 22 دولة لم تسجل فيها بعد أي إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن من هذه الدول اليمن، الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 30 مليون نسمة، ويعد أكبر دولة من حيث عدد السكان لم تسجل فيها أي إصابة بـ"كورونا".

وأضافت أم ثاني أكبر دولة لم تسجل فيها أي إصابات فهي كوريا الشمالية، التي يقدر عدد سكانها بحوالي 25 مليون نسمة، وأيضا مالاوي التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة، لم تسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا بعد.

ووفقاً للصحيفة، فإن عة دول في إفريقيا لم يصلها الفيروس وهي: ملاوي، وبوروندي، وجنوب السودان، وسيراليون، وبوتسوانا، وليسوتو، وجزر القمر، وساو تومي وبرينسيبي.

و في آسيا: اليمن، وكوريا الشمالية، وطاجيكستان، وتركمانستان.

أما أوقيانوسيا: جزر سليمان، وفانواتو، وساموا، وكيريباتي، وميكرونيزيا، وتونغا، وجزر مارشال، وبالاو، وتوفالو، وناورو.