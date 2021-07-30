تراند اليوم : احذر .. لمشروبات الكحولية تسبب 7 أنواع من السرطان

وكالات - الخليج 365

حذرت دراسة جديدة أن المشروبات الكحولية تؤدي إلى الإصابة بـ7 أنواع من السرطان، موضحة أنه حتى لو كان الاستهلاك منخفضا، سيظل خطر الإصابة بهذه الأنواع من السرطان واردا.

وأظهر تحليل الأدلة المتراكمة خلال السنوات الأخيرة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، أن المشروبات الكحولية تتسبب في سرطان الصدر والقولون والكبد، وأنواع أخرى من السرطان.

وقالت جيني كونور، من قسم الطب الوقائي والاجتماعية في جامعة أوتاجو في نيوزيلندا: "توجد أدلة موثقة للقول بشكل قاطع إن تناول المشروبات الكحولية يُعد سببًا مباشرًا للإصابة بأمراض السرطان"، مشيرة إلى وجود أدلة قوية على أن الكحول يسبب السرطان في 7 أماكن من الجسد، وربما في أماكن أخرى.

وأوضحت كونور أنه حتى بدون وجود معرفة كاملة بالآليات البيولوجية لكيفية حدوث السرطان بسبب الكحول، يمكن القول إن المشروبات الكحولية تسبب عدة أنواع من السرطان، كسرطان البلعوم والحنجرة والمريء والكبد والقولون والمستقيم والصدر، مضيفة أن هناك أدلة متزايدة تفترض أنه من المرجح أن يتسبب الكحول أيضًا في الإصابة بسرطان الجلد والبروستات والبنكرياس، إلى جانب أن خطر الإصابة بمرض السرطان يكون أكبر عند المدخنين الذين يشربون المشروبات الكحولية.

وتوصلت كونور لنتائجها بعد دراسة مراجعات أجريت خلال السنوات العشر الماضية، من قبل الصندوق العالمي لأبحاث السرطان والوكالة الدولية لأبحاث السرطان، وهيئة السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وهيئات رسمية أخرى.